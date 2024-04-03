"Ни о чем не жалею". Кэти Тиндемарк о жизни с миллионером и работе в Китае

"Я даже, наверно, была... не могу сказать, что счастлива, но рада, что я узнала этот факт. Потому что у нас, к сожалению, не сложились отношения с моей тетей. Она была справедливым, но очень резким человеком - учитель высшей математики, а я была просто Катя, которая не любила скрипку", - с улыбкой вспоминает она. В 16 лет Кэти нашла работу, сняла квартиру и ушла из дома.

"У меня новые отношения, я их не скрываю. Но когда я сказала, что он не хочет быть перед камерой, что вместе интервью мы давать не будем, конечно, написали, что он мой тайный поклонник", - объясняет девушка.

Об отношениях с миллионером Валерием Барьером Кэти рассказывает:

"Он состоятельный человек. Я никогда не говорила слово "миллионер". Он даже сам: "Почему меня называют миллионером?". Я говорю: "Это не я придумала. Но у тебя большой дом, в нем были съемки. Поэтому у людей свое понимание, что есть что. На сколько ноликов можно приумножить все.

Поэтому как уж называют, так и называют. Да, мне с ним хорошо. Мне с ним комфортно, он обо мне заботится. Он заботится, чтобы я была... чтобы я поела, чтобы я была одета, чтобы мне не было холодно зимой. Чтобы у меня курточка была такая, чтобы мне было хорошо финансово. Он старше меня намного, но все мои мужчины - они были старше меня".

Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!

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