"Ни о чем не жалею". Кэти Тиндемарк о жизни с миллионером и работе в Китае

"Я ни о чем никогда не жалею", - сказала певица, скрипачка и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк в интервью передаче RUS TVNET "В чем фишка?". Она откровенно поделилась воспоминаниями о детстве, рассказала о непростых отношениях с матерью, которая оказалась неродной, работе в Китае, двух разводах и новых отношениях.
Кэти Тиндемарк была замужем дважды. Первый ее брак был со шведом. Но она влюбилась в другого мужчину и развелась. Новые отношения привели к свадьбе, однако после стали токсичными и абьюзивными: "Я не хочу сказать, что он плохой человек, он хороший человек, но в наших отношениях он себя очень плохо показал. И я стала, я становилась плохим человеком".
Уже ближе к финалу этих отношений Кэти успела 10 месяцев поработать в Китае - в большом парке Universal Studios.
"Скрипка привела меня в Китай. Это было самое лучшее, что могло случиться в моей жизни. Тем более в пандемию, когда у музыкантов вообще не было работы, все было закрыто", - вспоминает девушка.
Зарплата там была почти 5000 евро и много различных бонусов. Месяц Кэти провела на карантине и ежедневно упражнялась в игре на скрипке, потому что понимала, что ее уровень не соответствует необходимому: "Был один момент, когда я просто ушла в туалет поплакать".
В 11 лет Кэти узнала, что ее мама ей неродная. Ее мама умерла после родов, а воспитала ее тетя, которая забрала девочку от родного отца в Украине.
"Я даже, наверно, была... не могу сказать, что счастлива, но рада, что я узнала этот факт. Потому что у нас, к сожалению, не сложились отношения с моей тетей. Она была справедливым, но очень резким человеком - учитель высшей математики, а я была просто Катя, которая не любила скрипку", - с улыбкой вспоминает она. В 16 лет Кэти нашла работу, сняла квартиру и ушла из дома.
"У меня новые отношения, я их не скрываю. Но когда я сказала, что он не хочет быть перед камерой, что вместе интервью мы давать не будем, конечно, написали, что он мой тайный поклонник", - объясняет девушка.
Об отношениях с миллионером Валерием Барьером Кэти рассказывает:
"Он состоятельный человек. Я никогда не говорила слово "миллионер". Он даже сам: "Почему меня называют миллионером?". Я говорю: "Это не я придумала. Но у тебя большой дом, в нем были съемки. Поэтому у людей свое понимание, что есть что. На сколько ноликов можно приумножить все.
Поэтому как уж называют, так и называют. Да, мне с ним хорошо. Мне с ним комфортно, он обо мне заботится. Он заботится, чтобы я была... чтобы я поела, чтобы я была одета, чтобы мне не было холодно зимой. Чтобы у меня курточка была такая, чтобы мне было хорошо финансово. Он старше меня намного, но все мои мужчины - они были старше меня".
Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!
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