Политолог: в "Новом Единстве" начнется борьба за пост главы МИД

Раевский также подчеркнул, что отставка Кариньша закономерна: было маловероятно, что после встречи с Силиней Кариньш может сохранить пост.

Говоря о скандале со спецрейсами Кариньша и влиянии его отставки на рейтинги партии, политолог сказал, что актуальность раздутого оппозицией скандала станет снижаться. По его мнению, со стороны оппозиции это была нормальная политическая конкуренция, способ ослабить правительство, вынудить Кариньша уйти в отставку и повлиять на рейтинг "Нового Единства".

"В рейтингах "Нового Единства" будет наблюдаться определенная инерция, но это изменится. Да, сегодня мы узнали, что Кариньш уйдет в отставку, это попадет в СМИ, возможно, будет еще интерес к отчету Госконтроля, но во многом политически это развязка", - заявил Раевский.

На вопрос, можно ли считать отставку Кариньша успехом оппозиции, Раевский ответис, что "атаку" оппозиции можно расценивать как успешную, но и Кариньш "добавил пороху".

Как сообщалось, министр иностранных дел Кариньш в четверг после встречи с премьер-министром Силиней заявил об уходе с должности.

Кариньш покинет пост министра иностранных дел 10 апреля. Эта дата выбрана потому, что следующее заседание Сейма, на котором можно назначить нового министра, состоится 11 апреля.

Уже несколько месяцев СМИ освещают скандал с использованием частных авиарейсов делегациями, возглавляемыми Кариньшем в период его премьерства.

По данным Государственной канцелярией, с 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на спецрейсы Кариньша и его сотрудников было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрытых Европейским союзом, - 1,36 миллиона евро.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура объявила о начале уголовного расследования по факту предполагаемого разбазаривания средств в связи с использованием спецрейсов для этих командировок.

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