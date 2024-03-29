Эстонский маньяк 58-летний Василий Очкаленко, приговоренный к пожизненному заключению за попытки изнасилования и убийство маленьких девочек, хочет выйти на свободу. Однако бывший хаапсалуский полицейский, присутствовавший при задержании детоубийцы, не верит в его раскаяние. "Ни о каком раскаянии здесь не может быть и речи, если он тогда систематически убивал…"
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Эстонский экс-полицейский о желающем выйти на свободу детоубийце: «Ни о каком раскаянии здесь не может быть и речи»
В апреле 1990 года пятилетняя Диана пропала с детской площадки в Хаапсалу, а через четыре месяца была найдена убитой. Это дело остается нераскрытым и по сей день. Хотя Василий Очкаленко был главным подозреваемым в исчезновении и убийстве девочки, у полиции на тот момент не было веских доказательств, позволяющих признать его виновным.