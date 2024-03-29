Фото ⟩ Смена караула и поднятие флага: в Рижском замке отметили 20-летие вступления в НАТО

Латвия стала членом альянса 29 марта 2004 года. Вступить в НАТО Латвия, а также Болгария, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония были приглашены на Пражском саммите в 2002 году.

Сегодня в 8:00 на башне Святого Духа в Рижском замке в присутствии президента Эдгара Ринкевича был поднят флаг НАТО, чтобы отметить двадцатую годовщину вступления и отдать дань уважения союзным войскам в Латвии.

Сегодня в 8:00 на башне Святого Духа в Рижском замке в присутствии президента Эдгара Ринкевича был поднят флаг НАТО Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В 7:40 в Рижском замке состоялась торжественная церемония смены почетного караула.

Галерея: в Рижском замке состоялась торжественная церемония смены почетного караула

С первого дня вступления в НАТО в 2004 году к охране воздушного пространства Латвии и всей Балтии приступили истребители ВВС Бельгии. Сегодня оборону и безопасность Латвии ежедневно обеспечивают подразделения вооруженных сил и солдаты более чем половины стран-членов НАТО. Дания возглавляет многонациональную дивизию "Север", Канада - многонациональную боевую группу. Испания разместила в Латвии подразделение противовоздушной обороны, а истребители ВВС Германии осуществляют воздушное патрулирование с авиабазы в Лиелварде.

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