Российскую журналистку Антонину Фаворскую отправили в СИЗО. Ее обвиняют в связях с ФБК

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца журналистку SotaVision (в реестре "иноагентов") Антонину Фаворскую, которую обвинили в участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, объявлен российскими властями экстремистской организацией). Фаворская регулярно освещала заседания судов с участием Алексея Навального, в том числе сняла политика на видео за день до его гибели.
Суд закрыл заседание от прессы по просьбе следователя, который заявил, что некоторые участники «экстремистского сообщества ФБК», причастность к которому вменяют Фаворской, находятся в международном розыске.
При этом адвокат журналистки и она сама выступили за то, чтобы процесс был открытым. «Я совершенно против закрытия процесса. Нужно, чтобы пресса знала о том, что у нас в материалах дела», — передавало слова Фаворской SotaVision.
Согласно релизу пресс-службы московских судов общей юрисдикции, Фаворскую арестовали по обвинению «в сборе материала, изготовлению и монтажу видеороликов и публикаций для ФБК».
Обвинения в неповиновении полиции, а затем – в экстремизме
27 марта Фаворскую задержали на выходе из московского спецприемника «Сахарово», где она отбывала 10 суток административного ареста по делу о неповиновении сотрудникам полиции.
Вместе с Фаворской задержали фотографа Александру Астахову и журналистку Анастасию Мусатову, которые пришли ее встречать. У всех девушек дома прошли обыски, Астахову и Мусатову после допросов отпустили в качестве свидетелей по делу «об экстремистском сообществе».
На следующий день Фаворской предъявили обвинение по статье об участии в экстремистском сообществе. Как сообщила «ОВД-Инфо» (в реестре «иноагентов») юристка Ева Левенберг, журналистке вменили участие в деятельности ФБК Алексея Навального, а именно — размещение неких постов на платформах фонда.
Бывший пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (также в реестре «иноагентов») после этого заявила, что Фаворская ничего в ФБК не публиковала. «Но даже если отбросить лживость обвинения, останется его суть — журналистку обвиняют в журналистской деятельности», — написала она в твиттере.
Фаворская регулярно освещала заседания судов с участием Навального. В частности, 15 февраля она сняла последнее прижизненное видео с политиком, выступавшим на заседании Владимирского областного суда по видеосвязи из колонии в Харпе.
За месяц до гибели Навального Фаворская ездила в Заполярье, чтобы снять репортаж о городе, где расположена колония, куда политика этапировали в декабре 2023 года.
После похорон Навального Фаворская часто посещала Борисовское кладбище в Москве, где делала фотографии и видеозаписи у могилы политика.
После одного из таких посещений, 17 марта, Фаворскую вместе с двумя другими журналистками задержали в кафе — якобы из-за анонимного звонка о совершенном преступлении. В итоге ее обвинили в сопротивлении полиции и арестовали на 10 суток.
Свидетель защиты в суде утверждала, что в кафе зашли шесть сотрудников силовых органов, пять из которых были в масках. От девушек потребовали показать документы, при этом силовики не показали свои удостоверения. По словам свидетеля, Фаворскую повалили на стол и выбили у нее из рук телефон.
Фаворская заявила тогда в суде, что связывает свое преследование с тем, что она несколько лет посещала суды Навального, освещала его деятельность и разделяет его взгляды.
Кого обвиняли в связях со структурами Навального
В июне 2021 года Мосгорсуд признал штабы Навального и основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России.
После этого штабы Навального в российских регионах были закрыты. Однако уже в сентябре стало известно, что против Навального и ряда его соратников заведены дела об экстремистском сообществе.
В частности, обвинения в экстремизме предъявили бывшей главе штаба политика в Уфе Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой в Томске, Вадиму Останину в Барнауле и Захару Сарапулову в Иркутске.
Чанышеву в итоге приговорили к семи с половиной годам колонии, Останина и Фадееву — к девяти, а Сарапулова, пошедшего на сделку со следствием, — к году условно. Все эти процессы проходили в закрытом режиме.
Летом 2023 года самого Навального осудили на 19 лет по статье о создании экстремистского сообщества и отправили в колонию на Ямале, где, согласно официальной версии, он умер 16 февраля 2024 года (соратники Навального называют его смерть убийством и обвиняют в ней российского президента Владимира Путина).
На этой неделе стало известно, что по делу об участии в «экстремистском сообществе ФБК» задержана еще одна активистка из Уфы – Ольга Комлева.
В качестве журналистки издания RusNews она регулярно освещала протестные акции в Башкирии, в том числе акции сторонников Навального, а после митингов 2021 года власти подали несколько исков в суд, требуя взыскать с нее ущерб за потраченное топливо или внеурочную работу силовиков, писал проект «ОВД-Инфо». 28 марта Кировский суд Уфы отправил ее под арест.