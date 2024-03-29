Российскую журналистку Антонину Фаворскую отправили в СИЗО. Ее обвиняют в связях с ФБК

Кого обвиняли в связях со структурами Навального

В июне 2021 года Мосгорсуд признал штабы Навального и основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России.

После этого штабы Навального в российских регионах были закрыты. Однако уже в сентябре стало известно, что против Навального и ряда его соратников заведены дела об экстремистском сообществе.

В частности, обвинения в экстремизме предъявили бывшей главе штаба политика в Уфе Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой в Томске, Вадиму Останину в Барнауле и Захару Сарапулову в Иркутске.

Чанышеву в итоге приговорили к семи с половиной годам колонии, Останина и Фадееву — к девяти, а Сарапулова, пошедшего на сделку со следствием, — к году условно. Все эти процессы проходили в закрытом режиме.

Летом 2023 года самого Навального осудили на 19 лет по статье о создании экстремистского сообщества и отправили в колонию на Ямале, где, согласно официальной версии, он умер 16 февраля 2024 года (соратники Навального называют его смерть убийством и обвиняют в ней российского президента Владимира Путина).

На этой неделе стало известно, что по делу об участии в «экстремистском сообществе ФБК» задержана еще одна активистка из Уфы – Ольга Комлева.

В качестве журналистки издания RusNews она регулярно освещала протестные акции в Башкирии, в том числе акции сторонников Навального, а после митингов 2021 года власти подали несколько исков в суд, требуя взыскать с нее ущерб за потраченное топливо или внеурочную работу силовиков, писал проект «ОВД-Инфо». 28 марта Кировский суд Уфы отправил ее под арест.