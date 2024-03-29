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В доме Рижского латышского общества показали постановку на русском. Комментарий учреждения

rus.tvnet.lv
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Дом Рижского латышского общества
Дом Рижского латышского общества Фото: Ieva Čīka/LETA

Является ли Рижское латышское общество местом, где можно ставить постановки на русском языке? Такой вопрос получило Латвийское телевидение по поводу недавно показанного в доме общества театрализованного циркового представления на русском языке.

Рижское латышское общество, сдающее помещение организаторам мероприятий, обвинения отвергает и отмечает, что задача общества - просвещать и создавать диалог со всеми, кто лоялен Латвийскому государству.

Поставленное на русском языке представление "Остров сокровищ" было представлено организатором культурно-развлекательных мероприятий Kolizej.lv.

Глава общества Гунтис Гайлис отмечает, что главное для общества - лояльность стране. Кроме того, важно содержание постановки, чтобы в ней не появлялся империализм.

Все договоры аренды на мероприятия рассматривает правление общества.

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