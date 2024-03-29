В доме Рижского латышского общества показали постановку на русском. Комментарий учреждения

Является ли Рижское латышское общество местом, где можно ставить постановки на русском языке? Такой вопрос получило Латвийское телевидение по поводу недавно показанного в доме общества театрализованного циркового представления на русском языке.
Рижское латышское общество, сдающее помещение организаторам мероприятий, обвинения отвергает и отмечает, что задача общества - просвещать и создавать диалог со всеми, кто лоялен Латвийскому государству.
Поставленное на русском языке представление "Остров сокровищ" было представлено организатором культурно-развлекательных мероприятий Kolizej.lv.
Глава общества Гунтис Гайлис отмечает, что главное для общества - лояльность стране. Кроме того, важно содержание постановки, чтобы в ней не появлялся империализм.
Все договоры аренды на мероприятия рассматривает правление общества.
Vai Rīgas Latviešu biedrības nams ir vieta, kur rādīt izrādes krievu valodā? Šāds jautājums saņemts saistībā ar biedrības namā nesen rādītu teatralizētu cirka izrādi krievu valodā. https://t.co/Wqc9WGAMki pic.twitter.com/O9EiXWPelt— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 29, 2024
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