Опубликована декларация Зеленского за 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах на 2023 год, сообщает украинское издание УНИАН.
"Согласно декларации, доходы президента и членов его семьи достигли 12,423 008 миллионов гривен (293 531 евро), в том числе 7,455 972 миллиона гривен (176 169 евро) от продажи государственных облигаций", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой администрации президента.
Представители офиса президента также указали, что доход семьи Зеленского в 2023 году состоял в основном из зарплаты, банковских процентов и доходов от аренды. В общей сложности их сумма достигла 4,967 036 миллиона гривен (117 361 евро).
Отмечается, что увеличение доходов по сравнению с 2022 годом связано с возобновлением арендных платежей.
В Управлении делами президента также сообщили, что баланс семьи Зеленских на конец прошлого года уменьшился почти на 2,8 миллиона гривен, или около 66 150 евро.
"В 2023 году других существенных изменений в активах, недвижимости, транспортных средствах и т.д. не произошло", - говорится в сообщении.
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