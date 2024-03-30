WSJ: Россия удвоила импорт сырья для производства пороха

"Закупка РФ нитроцеллюлозы сыграла решающую роль в войне"

Издание отмечает со ссылкой на американских чиновников и аналитиков, что возможность Москвы получать нитроцеллюлозу за рубежом сыграла решающую роль в войне России против Украины, поскольку сама РФ производит мало этого вещества, являющегося основным компонентом используемого в артиллерии бездымного пороха.

Нитроцеллюлоза также применяется в гражданских целях: для производства чернил, красок, лаков и сопутствующих товаров, но аналитики считают, что растущий импорт этого сырья Россией предназначен, в первую очередь, для вооружений, указывают журналисты.

На основании проанализированных ими торговых данных, они приходят к выводу, что поставки нитроцеллюлозы в Россию после начала войны в Украине и введения санкций, запрещающих экспорт в РФ любых товаров военного и двойного назначения, производился с участием не только китайских компаний, но и предприятий из США, Германии, а также с Тайваня.

Так, российский импортер Analytical Marketing Chemical Group закупил за прошедшие два года на Тайване нитроцеллюлозы на сумму в 700 000 долларов. При этом на сайте российской компании указано, что она является партнером Казанского государственного казенного порохового завода.

Директор Analytical Marketing Chemical Group в комментарии для WSJ заявил, что компания не поставляет хлопковую целлюлозу на оборонные предприятия с 2019 года и импортирует нитроцеллюлозу для гражданских целей.

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