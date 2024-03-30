Где и как праздновать Пасху? Путеводитель по мероприятиям в Риге и Рижском районе

30 марта в Риге продолжатся пасхальные культурно-развлекательные мероприятия, сообщили агентству LETA в Рижской думе. В Рижском районе также пройдет много культурных и развлекательных мероприятий.
В субботу, 30 марта, с 11:30 до 13:30 и с 15:00 до 17:00 в Рижском музее фарфора пройдет творческая мастерская Lieldienas ("Пасха").
Она включает в себя познавательную лекцию о производимых в Латвии фарфоровых изделиях, связанных с Пасхой, украшение фарфоровых тарелок на пасхальную тематику глазурными красками. К участию в мастер-классе приглашаются семьи с детьми от шести лет, молодежь, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями передвижения.
В субботу, 30 марта, в 12:00 в малом зале культурного центра "Иманта" состоится детское представление Koklītes ceļojums. В спектакле в форме сказки детей познакомят с различными латвийскими народными музыкальными инструментами.
В 15:00 в Рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе состоится концерт Bahs. Jāņa pasija ("Бах. Страсти по Иоанну"), в котором примут участие Рижский камерный хор Ave Sol, Видземский камерный оркестр и др.
31 марта и 1 апреля с 11:00 до 20:00 рижане смогут покачаться на специально установленных к Пасхе "Солнечных качелях". Они будут установлены на Домской площади, Ратушной площади, площади Ливов, Бастионной горке, в парке Зиемельблазма, а также вблизи культурных центров "Иманта" и "Ильгюциемс".
Также во время пасхальных выходных на Домской площади установлены арт-объекты.
В воскресенье, 31 марта, в 12:00 во дворе культурного центра "Иманта" взрослые и дети приглашаются отпраздновать Пасху. В программе праздника -песни и игры вместе с фольклорными ансамблями Ogas и Savieši, роспись и катание яиц, качание на качелях, мастер-классы.
В 12:00 в Большом зале Дома культуры "Ильгюциемс" состоится представление 7 pasakas par Ņukucīti.
С 12:00 до 16:00 во Дворце культуры "Зиемельблазма" пройдет мероприятие Liela nāca Lieldieniņa. В нем примут участие Рижский танцевальный клуб, группа пост-фолк-музыки Katrīnas Dimantas trio, группа этнической музыки Zeidi.
С 16:00 до 17:00 в Малой гильдии пройдет пасхальный концерт, в котором примет участие ансамбль старинной музыки Ludus.
В понедельник, 1 апреля, с 12:00 до 14:30 во Дворце культуры ВЭФ пройдет мероприятие Riti, riti, Saulīte!. Будет возможность спеть песни и поиграть в игры, поучаствовать в традиционных обрядах и других развлекательных мероприятиях, а также покататься на качелях.
В честь праздника с 12:00 до 17:00 на Большой сцене Межапарка пройдет мероприятие Lieldienu pikniks ("Пасхальный пикник"). Пост-фолк-группа Daba San и фольклорный коллектив Teikas Muzikanti развлекут собравшихся, а также проведут познавательные мероприятия для детей.
С 14:00 до 16:00 во Дворце культуры "Зиемельблазма" пройдет пасхальное мероприятие с оркестром Rīga.
Рижский район
30 марта в Адажском крае пройдет "Пасхальная ярмарка в Адажи". Посетители найдут на ярмарке ремесленные изделия, домашние деликатесы, предложения для гурманов и мероприятия для всей семьи.
31 марта в Царникавском региональном исследовательском центре пройдут творческие мастер-классы, занятия, настольные игры, роспись и катание яиц, качание на качелях.
В середине дня в культурном центре "Адажи" планируются пасхальные мероприятия - по следам пасхального кролика совместно с творческим объединением Pasaku nams, а также качели, веселые песни, игры, связанные с Пасхой и пасхальными традициями. Также планируется покраска яиц.
30 марта в Вангажи состоится празднование Пасхи вместе с фольклорным ансамблем Putni, детским вокальным ансамблем Pumpuriņi и детским танцевальным ансамблем Pīlādzītis.
31 марта в Гаркалнской волости пройдут соревнования по ориентированию на автомобилях, пасхальные мероприятия в Гаркалнском доме культуры и парке.
1 апреля запланировано празднование Пасхи в культурном центре Ропажи и спортивное мероприятие в Ропажском парке.
В Скулте также пройдут мероприятия. Будут работать творческие мастер-классы, где можно будет поработать с разными материалами. Пасхальные кролики пригласят поиграть, отгадать загадки и покатать яйца.
В Доме культуры Марупе пройдет пасхальное мероприятие. Посетителей ждет кроличий городок, творческие и активные игры, а также пасхальное ориентирование для семей. Планируется также спектакль Лиепайского театра кукол Harolds un pīle.
1 апреля в Кекавском крае, в Катлакалнсе, во дворе мэрии запланировано пасхальное мероприятие. Планируется музыкально-игровая программа для детей, концерт коллективов художественной самодеятельности, творческие и спортивные занятия, угощение традиционным пасхальным супом.
Во дворе культурного центра Даугамале запланированы катание яиц, веселые игры, мастер-класс по изготовлению клеток для птиц, надувной аттракцион и качели. Также будет пасхальный кролик с сюрпризами.
В Балдоне пасхальные мероприятия планируются на центральной площади города. Запланированы спектакль, игры для детей, изготовление клеток для птиц и другие пасхальные мероприятия.
Пасхальные мероприятия запланированы в Саласпилсе 31 марта. В программе игровые станции, творческая мастерская, мини-гольф, катание яиц и другие мероприятия.
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