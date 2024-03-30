Где и как праздновать Пасху? Путеводитель по мероприятиям в Риге и Рижском районе

31 марта в Царникавском региональном исследовательском центре пройдут творческие мастер-классы, занятия, настольные игры, роспись и катание яиц, качание на качелях.

В середине дня в культурном центре "Адажи" планируются пасхальные мероприятия - по следам пасхального кролика совместно с творческим объединением Pasaku nams, а также качели, веселые песни, игры, связанные с Пасхой и пасхальными традициями. Также планируется покраска яиц.

30 марта в Вангажи состоится празднование Пасхи вместе с фольклорным ансамблем Putni, детским вокальным ансамблем Pumpuriņi и детским танцевальным ансамблем Pīlādzītis.

31 марта в Гаркалнской волости пройдут соревнования по ориентированию на автомобилях, пасхальные мероприятия в Гаркалнском доме культуры и парке.

1 апреля запланировано празднование Пасхи в культурном центре Ропажи и спортивное мероприятие в Ропажском парке.

В Скулте также пройдут мероприятия. Будут работать творческие мастер-классы, где можно будет поработать с разными материалами. Пасхальные кролики пригласят поиграть, отгадать загадки и покатать яйца.

В Доме культуры Марупе пройдет пасхальное мероприятие. Посетителей ждет кроличий городок, творческие и активные игры, а также пасхальное ориентирование для семей. Планируется также спектакль Лиепайского театра кукол Harolds un pīle.

1 апреля в Кекавском крае, в Катлакалнсе, во дворе мэрии запланировано пасхальное мероприятие. Планируется музыкально-игровая программа для детей, концерт коллективов художественной самодеятельности, творческие и спортивные занятия, угощение традиционным пасхальным супом.

Во дворе культурного центра Даугамале запланированы катание яиц, веселые игры, мастер-класс по изготовлению клеток для птиц, надувной аттракцион и качели. Также будет пасхальный кролик с сюрпризами.

В Балдоне пасхальные мероприятия планируются на центральной площади города. Запланированы спектакль, игры для детей, изготовление клеток для птиц и другие пасхальные мероприятия.

Пасхальные мероприятия запланированы в Саласпилсе 31 марта. В программе игровые станции, творческая мастерская, мини-гольф, катание яиц и другие мероприятия.

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