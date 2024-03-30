Как в пасхальные выходные будут работать магазины и общественный транспорт

Согласно общедоступной информации, график работы магазинов Lidl и Rimi в пасхальные выходные останется неизменным. Однако в магазинах торговых сетей Elvi, Maxima и top! будут изменены часы работы, об этом сообщает TV3 Ziņas.
Об изменениях в работе магазинов розничной сети Maxima можно узнать, посетив официальный сайт maxima.lv. Размещенная там информация показывает, что в некоторых городах и регионах 31 марта рабочее время будет сокращено на два часа.
Особенно изменен режим работы в праздничные дни в магазине на Центральном рынке, где на Пасху магазин Maxima будет работать только до 18:00.
Торговая сеть Elvi на своем официальном сайте elvi.lv предупреждает, что "время работы некоторых магазинов на Пасху изменено". Компания предлагает клиентам получить точную информацию о режиме работы в праздничные дни у входа в магазин или позвонив по номеру телефона магазина.
Розничная сеть top! на своем официальном сайте toppartika.lv сообщает, что на Пасху произойдут изменения в режиме работы. Об изменениях в графике работы можно узнать на сайте компании toppartika.lv.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля, парковками, находящимися в ведении Rīgas satiksme, можно будет пользоваться бесплатно.
В понедельник, 1 апреля, общественный транспорт в Риге будет курсировать по графику выходного дня.
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