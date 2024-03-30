Видео ⟩ В Каунасе в заброшенном доме нашли мать с новорожденным малышом

20-летнюю женщину вместе с ребенком сразу доставили в больницу. Врачи подчеркивают, что обоим повезло, так как роды в такой антисанитарной обстановке могли закончиться летально.

Полиция пока выяснила, что женщина не местная, а родом из другого региона Литвы. Ни полиции, ни другим службам она неизвестна. Неизвестен и отец ребенка.

В деле очень много неясностей.

Их точное выяснение повлияет и на судьбу молодой женщины, так как по закону за угрозу жизни новорожденного ребенка грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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