В Пасху главы христианских церквей обратились с пожеланиями к жителям Латвии

Янис Ванагс, архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви призвал прихожан испытать радость Пасхи и насладиться воскресением.

"Радость воскресения мы можем испытать, когда бремя грехов будет снято и мы поднимемся к обновленной жизни", - сказал Янис Ванагс.

Збигнев Станкевич, архиепископ-митрополит Латвийской Римско-католической церкви процитировал Библию и пожелал, чтобы жизнь приносила "стократные плоды".

"Взирая с верой на распятого и воскресшего Христа, мы становимся способными принести плоды самоотверженности, великодушия, щедрости, чуткости и единодушия", - сказал Збигнев Станкевич.

Православная церковь отметит Пасху 5 мая.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в Страстную пятницу, 29 марта, около тысячи священнослужителей и верующих разных христианских конфессий вышли на традиционный экуменический крестный ход в Старой Риге

В шествии участвовали латвийцы разных возрастов, известные в обществе люди, военнослужащие Национальных вооруженных сил и стран НАТО.

Открывая крестный ход, архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич напомнил, что в эти особенно сложные времена, когда на долю людей выпало множество испытаний, страдания являются неизбежной частью жизни и нет никого, кто бы не проходил через них.

"Бог не равнодушен к нашим страданиям, и через все, что мы проходим, проходил и Иисус Христос, который из любви к людям взял на себя наши трудности, боль и последствия греха. Через единение с ним и веру мы получаем доступ к божественной реальности, к силе Бога, к прощению и победе над силой зла и греха", - сказал Станкевич.

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