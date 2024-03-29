Фото ⟩ В Старой Риге около тысячи человек участвовали в экуменическом крестном ходе

Открывая крестный ход, архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич напомнил, что в эти особенно сложные времена, когда на долю людей выпало множество испытаний, страдания являются неизбежной частью жизни и нет никого, кто бы не проходил через них.

"Бог не равнодушен к нашим страданиям, и через все, что мы проходим, проходил и Иисус Христос, который из любви к людям взял на себя наши трудности, боль и последствия греха. Через единение с ним и веру мы получаем доступ к божественной реальности, к силе Бога, к прощению и победе над силой зла и греха", - сказал Станкевич.