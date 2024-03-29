Фото ⟩ В Старой Риге около тысячи человек участвовали в экуменическом крестном ходе

В Страстную пятницу около тысячи священнослужителей и верующих разных христианских конфессий вышли на традиционный экуменический крестный ход в Старой Риге, отмечает агентство LETA.
В шествии участвовали латвийцы разных возрастов, известные в обществе люди, военнослужащие Национальных вооруженных сил и стран НАТО.
Открывая крестный ход, архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич напомнил, что в эти особенно сложные времена, когда на долю людей выпало множество испытаний, страдания являются неизбежной частью жизни и нет никого, кто бы не проходил через них.
"Бог не равнодушен к нашим страданиям, и через все, что мы проходим, проходил и Иисус Христос, который из любви к людям взял на себя наши трудности, боль и последствия греха. Через единение с ним и веру мы получаем доступ к божественной реальности, к силе Бога, к прощению и победе над силой зла и греха", - сказал Станкевич.
Крестный ход в Вецриге прошел уже в 19-й раз.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!