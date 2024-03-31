В ночь на воскресенье Россия атаковала украинские энергетические объекты

Со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, взлетевших с авиабазы ​​Энгельс в Саратовской области, было запущено 14 крылатых ракет Н-101 и Н-555, из оккупированного Крыма стартовала баллистическая ракета "Искандер-М", а управляемая авиационная ракета Н-59 - со стороны оккупированной части Запорожской области.

Беспилотники Shahed были запущены из Краснодарского края и Крыма.

Во Львовской области в результате попадания ракеты был поврежден объект критической инфраструктуры, погиб один человек, сообщили местные власти.

Обломки упавшего беспилотника в Одесской области стали причиной пожара на энергообъекте, в результате чего было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов, сообщили в Вооруженных силах Украины.

Силам ПВО Украины удалось сбить 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных беспилотников.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что целью российской ночной ракетной атаки стали энергетический объекты, в том числе высоковольтные подстанции на юге страны.

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