В Литве из болота вытащили затонувшую американскую бронемашину

"Вы так долго терпеливо доверяли спасателям, но теперь это доверие необходимо еще больше. Пока следователи не получат информацию, нам нужны спокойствие и сосредоточенность - давайте разберемся в тонкостях ситуации и проявим сочувствие к семьям военных", - написала министр.

"Если поднятие БРЭМ не даст всех ответов, работу придется продолжить", - добавила она.

Шакалене вторил главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Бронетранспортер поднят, - написал он в понедельник в Facebook. - Я прошу всех проявить уважение и солидарность, пока мы ждем дополнительной информации от наших коллег из США".

Как сообщила Шакалене в интервью радиостанции LRT, существует "очень строгая договоренность" о том, что США первыми обнародуют информацию о пропавших без вести американских военных.

Как сообщало агентство BNS, во вторник во время учений на полигоне в Пабраде Швенчёнского района (недалеко от Вильнюса) пропали четверо американских солдат с гусеничной спасательной машиной M88 Hercules.

В среду было установлено место инцидента, и на глубине около пяти метров в болотной местности было обнаружено упомянутая техника. Пока неизвестно, в ней ли находятся пропавшие американские военные, но рассматриваются любые версии.

В связи с исчезновением военнослужащих начато досудебное расследование, которое проводится военной полицией Литвы и США под руководством прокуратуры. На помощь прибыли несколько десятков польских военных с оборудованием.

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