Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: опасный понедельник, негатив и зеркальная дата

Близнецы

У Близнецов период с 1 по 7 апреля может быть похож на американские горки. Постоянно будут сменять друг друга взлеты и падения. Хорошее настроение будет сменяться плохим, что неминуемо отразится на удаче во всех сферах жизни. Сейчас крайне полезно не терять веру в себя. Из-за Меркурия Близнецы могут утратить чувство осторожности и самосохранения. Лучше смотреть в оба на дорогах, во время работы и новых знакомств.

Рак

Прежде чем что-либо делать, Ракам лучше два раза подумать. Они могут ошибиться очень легко. Астрологи советуют Ракам соблюдать режим дня, чтобы самочувствие было лучше. Важно работать безошибочно, а также не опаздывать с выполнением важных задач, даже если дело касается Раков, которые работают сами на себя. Возможно появление беспричинного желания бросить все и начать что-то новое. Не нужно этого делать.

Лев

Звезды и планеты с 1 по 7 апреля, мягко говоря, не в настроении, так что из-за этого может сильно страдать продуктивность Львов. Скорее всего, людям данного знака придется прилагать гораздо больше усилий для решения привычных задач. Сейчас очень плохое время для путешествий. Лучший отдых - дома с чашкой чая. Львам необходимо показать себя с лучшей стороны окружающим, чтобы притянуть к себе удачу.

Дева