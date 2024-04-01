Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: опасный понедельник, негатив и зеркальная дата

1 апреля ретроградным станет Меркурий, поэтому понедельник будет самым опасным днем недели. Постарайтесь в этот день не рисковать и следовать привычному распорядку, советуют астрологи DailyHoro.
Авантюры и переутомление 1 апреля могут привести к весьма заметным и необратимым проблемам в работе, общении, любви. 3 апреля будет опасным днем из-за негативного аспекта Венеры и Нептуна, а 5 апреля планета жизненной силы и любви станет очень деструктивной в Овне, так что на этой неделе будет возможность проявить себя лишь 4-го числа - в день зеркальной даты.
Овен
В это непростое время у Овнов могут не получаться даже самые тривиальные дела. Придется разделить работу и дом и не приносить в родные стены негатив, накопленный на рабочем месте. Овнам как воздух необходимы терпение и вера в себя. Не стоит ждать новых возможностей, новых путей решения важных проблем. Самое главное - у представителей данного знака могут появиться новые недоброжелатели, причем часто их действия будут скрытыми.
Телец
Начало второго месяца весны будет очень негативным и беспокойным. Тельцам лучше сейчас не рисковать и не начинать новых дел. Астрологи советуют не слушать интуицию, поскольку шестое чувство будет работать неправильно из-за Меркурия. Также важно не слушать советы окружающих. Только самые близкие и преданные люди могут дать здравую оценку происходящему и помочь Тельцам, проявляя открытость и заботу.
Близнецы
У Близнецов период с 1 по 7 апреля может быть похож на американские горки. Постоянно будут сменять друг друга взлеты и падения. Хорошее настроение будет сменяться плохим, что неминуемо отразится на удаче во всех сферах жизни. Сейчас крайне полезно не терять веру в себя. Из-за Меркурия Близнецы могут утратить чувство осторожности и самосохранения. Лучше смотреть в оба на дорогах, во время работы и новых знакомств.
Рак
Прежде чем что-либо делать, Ракам лучше два раза подумать. Они могут ошибиться очень легко. Астрологи советуют Ракам соблюдать режим дня, чтобы самочувствие было лучше. Важно работать безошибочно, а также не опаздывать с выполнением важных задач, даже если дело касается Раков, которые работают сами на себя. Возможно появление беспричинного желания бросить все и начать что-то новое. Не нужно этого делать.
Лев
Звезды и планеты с 1 по 7 апреля, мягко говоря, не в настроении, так что из-за этого может сильно страдать продуктивность Львов. Скорее всего, людям данного знака придется прилагать гораздо больше усилий для решения привычных задач. Сейчас очень плохое время для путешествий. Лучший отдых - дома с чашкой чая. Львам необходимо показать себя с лучшей стороны окружающим, чтобы притянуть к себе удачу.
Дева
У Дев, скорее всего, будет много новых задач и много новых целей, так что расслабиться как следует им точно не удастся. К ним могут обращаться за помощью многие люди, но тратить на это свои ресурсы будет неправильно. Можно сделать исключение и помочь кому-нибудь очень близкому. В любви настало время проверки отношений на прочность, причем лучше всего будут проверяться только что начавшиеся отношения.
Весы
Весам в это непростое время лучше не показывать никому своих желаний и эмоций. Астрологи советуют быть наблюдательными и осторожными. Разочарования в людях станут нормой в ближайшее время. Тем не менее терять веру в лучшее нельзя ни в коем случае. Планеты и звезды не смогут испортить энергетику квартиры или дома. Именно поэтому лучший отдых и работа будут в родных стенах. Дом Весов будет их крепостью.
Скорпион
С 1 по 7 апреля эмоции у Скорпионов могут зашкаливать, а настроение будет переменчивым. Эта неделя совершенно не подходит для смены работы, поиска новых увлечений. Адаптация к новым условиям также будет проходить не лучшим образом. То же самое касается и новых знакомств. В делах лучше рассчитывать не на везение, а на собственные силы и опыт.
Стрелец
Вся неделя для Стрельцов может стать крайне напряженной, потому что их настроение упадет практически до нуля. Не нужно стремиться к тому, чтобы справиться со всеми делами слишком быстро, ведь это будет практически невозможно. Сейчас не стоит решать проблемы путем коллективного труда, хотя работа в команде может принести некоторые позитивные моменты.
Козерог
В любви для Козерогов наступает период беспокойства. Сейчас нет места романтике и поискам второй половинки. Тем, кто уже в отношениях или даже в браке, придется больше времени тратить на любимого человека и семью. Важно научиться слушать близких людей, давать им советы, но только если они сами того попросят. Делать замечания тоже не стоит, чтобы не спровоцировать скандал.
Водолей
С 1 по 7 апреля Водолеям придется гораздо чаще принимать важные решения, но это не значит, что данный процесс будет приносить радость. Желательно абстрагироваться от работы и важных дел, если есть такая возможность. Облегчить задачу не поможет мощная интуиция Водолеев, ведь она сильно просядет из-за Меркурия в ретро-фазе. Следует пользоваться своим личным опытом и мудростью.
Рыбы
Для Рыб период с 1 по 7 апреля - это время не самых приятных, но зато судьбоносных встреч, неожиданных событий. Приготовиться заранее ко всему не удастся, поэтому в некоторых ситуациях придется проявлять креатив. Неделя неблагоприятна для обучения, научной деятельности. Меньше всего повезет тем, кто занят в сфере предоставления услуг и консультирования. В любви лучше пока нажать на тормоз и не говорить никому о своих чувствах.
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