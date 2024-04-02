7 дурацких ошибок при уборке дома, которые не позволяют добиться желаемого результата

Уборка дома обычно отнимает много времени и сил, поэтому мало кто увлекается этой задачей. Кроме того, зачастую результат, достигнутый в упорном труде, не оправдывает ожиданий и может надолго испортить настроение. Если вы будете следовать нескольким простым правилам, идеально чистый дом больше не будет невыполнимой миссией.
Совместно с Henkel мы составили список семи самых распространенных ошибок при уборке дома и расскажем, как их избежать.
Неумелое пользование пылесосом
Если начать уборку дома с «прогулки» по квартире с пылесосом, а только потом решить протереть пыль с мебели и помыть зеркала, то большая часть пыли и грязи с протираемых поверхностей окажется прямо на полу.
Чтобы избежать двойной работы, лучше следовать правилу уборки квартиры "сверху вниз", начиная уборку с более высоких поверхностей: штанг, верхней части шкафа, затем комодов, полок и, таким образом, "спускаясь" к полу.
Помните, что диван и клубные кресла также относятся к тем предметам мебели, которые необходимо регулярно пылесосить, поскольку в обивке и подушках скапливается много пыли. Если в квартире есть домашние животные, ситуация еще больше ухудшается.
Прежде, чем включить пылесос,
не забудьте проверить и при необходимости заменить мешок для мусора пылесоса; если вы этого не сделаете и пропылесосите дом с грязным фильтром, пыль плохо впитается и вы просто разнесете ее по всей квартире.
Еще одна популярная ошибка, которую мы допускаем при работе с пылесосом, - это техника чистки - обычно использование этого устройства связано с активным трением, однако это не самый эффективный метод пропылесосить ковер. Пылесос будет лучше очищать поверхности, если вы будете тянуть его, а не толкать, поэтому во время уборки делайте тянущие движения насадкой пылесоса в самых грязных местах.
Использование одной тряпки для всех поверхностей
Чтобы избежать переноса грязи с одной поверхности на другую, не следует мыть зеркала, раковины и кухонные поверхности одной и той же тряпкой. Купите и используйте тряпки из соответствующего материала для каждой поверхности в зависимости от типа очистки и используемого чистящего средства. Например, важно разделить оборудование для влажной и сухой уборки.
Так, например,
популярная ошибка, которую допускают практически все – зеркала, окна и другие стеклянные поверхности сразу моют влажной тряпкой.
В результате пыль и грязь разлетятся по всему зеркалу. Правильно будет сначала протереть поверхность сухой тряпкой, собрать пыль и только потом отполировать ее одним из средств, предназначенных для стеклянных поверхностей, например средством для очистки стеклянных поверхностей CLIN Lemon.
Также важно регулярно обновлять тряпки для чистки и губки, поскольку со временем на них накапливаются бактерии.
"Передозировка" чистящих средств
Дозируя бытовую химию "на глаз", мы часто переусердствуем и потом сами сокрушаемся о последствиях. Если стиральные порошки, чистящие средства и другая бытовая химия используются в слишком больших количествах или концентрациях, эффект может быть прямо противоположным – остатки чистящего средства останутся на поверхностях, делая их липкими и притягивающими пыль и грязь.
Чистящее средство не следует распылять непосредственно на очищаемую поверхность – лучше сначала нанести его на тряпку и только потом чистить мебель или рабочие поверхности.
В противном случае избыток продукта на поверхности приведет к еще большему загрязнению и даже может привести к необратимому повреждению мебели, особенно деревянной. Перед началом работы прочтите инструкцию по применению и следуйте указаниям производителя в рекомендуемом количестве - это поможет не только добиться желаемого результата, но и сэкономить деньги.
Мыть только оконные стекла
Некоторые до сих пор считают, что процесс мытья окон ограничивается мытьем стекол, хотя список задач гораздо объемнее. Очень важно также тщательно вымыть рамы и подоконники, а для пластиковых окон необходимо очистить и промыть все дренажные отверстия, где скапливается грязь и влага. Также необходимо тщательно потереть места стыков стекол (для этого удобно использовать отслужившую свой срок зубную щетку). Кроме того, оконные рамы необходимо мыть перед стеклами. Мытье рам после полировки стекла будет похоже на мытье полов с последующей вытиранием пыли.
Мы часто ждем теплой и солнечной погоды, чтобы приступить к мытью окон, но правильнее было бы выбрать для этой работы пасмурный день без осадков и ветра, ведь солнце будет нагревать стекла, моментально высушивая любое чистящее средство.
Чтобы тщательно очистить грязь, используйте средство, предназначенное специально для чистки стекол, например средства из линейки средств для мытья окон Clin, и не бойтесь распылять его в достаточном количестве или даже многократно, потому что именно из-за слишком большой экономии после мытья на окнах все еще могут оставаться разводы.
Мыть раковину губкой для мытья посуды
Следует отметить, что абразивная губка, предназначенная для мытья посуды, не является универсальным солдатом в уборке и не должна использоваться для мытья всего подряд, например, раковины в кухне или ванне. В губках для мытья посуды уже активно размножаются бактерии, поэтому чистка раковин только усугубит ситуацию.
Чтобы убить бактерии, которые могут скапливаться внутри губки, ее рекомендуется мыть в посудомоечной машине или стерилизовать в микроволновой печи.
Каменные, стеклянные и гранитные поверхности, предметы из нержавеющей стали, кастрюли с антипригарным покрытием и, конечно же, экран телевизора, планшета или ноутбука нельзя тереть губкой для мытья посуды!
Неправильный выбор и хранение чистящих средств
Многие склонны игнорировать тот факт, что для разных поверхностей требуются разные чистящие средства - каждое средство предназначено для борьбы с определенным типом грязи или пятен. Неправильное использование продукта может привести к появлению царапин, вмятин, обесцвечиванию или других необратимых повреждений поверхности, что нанесет ущерб семейному бюджету.
Поэтому перед покупкой чистящих средств важно учитывать цель, для которой они будут использоваться, и ознакомиться с информацией, представленной производителем на упаковке.
Также следует учитывать, что некоторая бытовая химия может утратить свою эффективность или даже быть опасной при неправильном хранении, поэтому следите за сроками годности бытовой химии, не храните ее под прямыми солнечными лучами или в легкодоступных для детей и животных местах.
Правильно организованное хранение чистящих средств также облегчит поиск и доступ к необходимым чистящим средствам.
Игнорирование труднодоступных мест
Жилье вряд ли можно считать безупречно чистым, если на плинтусах, под диваном или под шкафом скапливается огромный слой пыли, на который месяцами не обращают внимания. Поэтому,
Убираясь в доме, не забывайте о мусоре под ванной, за шкафом и телевизором, не откладывая эту работу до большой сезонной уборки.
Если вы допустите эту ошибку, не удивляйтесь, что вскоре после мытья середины комнаты пол снова будет грязным, ведь вполне логично, что при малейшем движении воздуха комната покроется пылью из углов. В конце концов, когда пыли меньше, то дышать гораздо легче.
Материал создан совместно с компанией Henkel.