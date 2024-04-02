7 дурацких ошибок при уборке дома, которые не позволяют добиться желаемого результата

Еще одна популярная ошибка, которую мы допускаем при работе с пылесосом, - это техника чистки - обычно использование этого устройства связано с активным трением, однако это не самый эффективный метод пропылесосить ковер. Пылесос будет лучше очищать поверхности, если вы будете тянуть его, а не толкать, поэтому во время уборки делайте тянущие движения насадкой пылесоса в самых грязных местах.

Использование одной тряпки для всех поверхностей

Чтобы избежать переноса грязи с одной поверхности на другую, не следует мыть зеркала, раковины и кухонные поверхности одной и той же тряпкой. Купите и используйте тряпки из соответствующего материала для каждой поверхности в зависимости от типа очистки и используемого чистящего средства. Например, важно разделить оборудование для влажной и сухой уборки.

Так, например,

популярная ошибка, которую допускают практически все – зеркала, окна и другие стеклянные поверхности сразу моют влажной тряпкой.

В результате пыль и грязь разлетятся по всему зеркалу. Правильно будет сначала протереть поверхность сухой тряпкой, собрать пыль и только потом отполировать ее одним из средств, предназначенных для стеклянных поверхностей, например средством для очистки стеклянных поверхностей CLIN Lemon.

Фото: goffkein.pro/Shutterstock

Также важно регулярно обновлять тряпки для чистки и губки, поскольку со временем на них накапливаются бактерии.

"Передозировка" чистящих средств