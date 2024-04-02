Вайра Вике-Фрейберга с мужем вынуждены уехать из Риги

Чета Фрейбергов временно переселится в свои сельские угодья в Ивандской волости Кулдигского края. Причина переселения - проблемы в столичном жилье. В доме на ул. Бривибас, где в Риге проживает семья Фрейбергов, вышел из строя лифт. "Его начали ремонтировать, и этот процесс займет три месяца.

Для нас ходить пешком на шестой этаж вверх-вниз - невыполнимая миссия.

Я еще могу попытаться, но Вайра определенно нет. Поэтому на эти три месяца мы покидаем Ригу и будем жить в сельской местности", - рассказал журналу Имантс Фрейбергс, добавив, что там они с супругой не только будут наслаждаться природой, но и писать.

К слову, летом исполнится уже 64 года с тех пор, как Имантс и Вайра вместе.

Apollo.lv уже сообщал, что Вике-Фрейберге в конце 2022 года была проведена серьезная операция.

Подробности читайте в журнале Kas Jauns от 2 апреля!

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