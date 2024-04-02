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Я думаю, что Анна жива: муж пропавшей Анны Янсоне призывает к новым поискам

rus.tvnet.lv
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Поиски Анны Янсоне
Поиски Анны Янсоне Фото: Džuris/X

Анна Янсоне, 1989 года рождения, пропала 2 ноября 2023 года. Автомобиль, на котором она ехала, был найден в лесном массиве Елгавского края. Пока поиски Анны не дали результов. Муж Анны Юрис Эвертовскис продолжает ее искать и в соцсети Х выступил с просьбой.

Юрис Эвертовскис пишет: "Друзья, если вы любите прогулки по дикой природе, я был бы признателен, если бы вы в свободное время выбрали для прогулки место недалеко от того, где пропала Анна. Было бы идеально, если бы вы также отправили мне GPX (или аналогичный формат) пути, который вы прошли, чтобы я мог отметить, что там кто-то был.

Фото: Džuris/X

На данный момент, пока Анна не найдена и у полиции, вероятно, нет версий, над которыми можно работать, главное, что мы можем сделать - это более широко прочесать местность, чтобы проверить, есть она там или нет.

Обычно мне неудобно просить об этом. И потому, что, по мнению полиции, то, что стоит проверить, уже проверено, а также потому, что я все еще серьезно предполагаю, что Анны там может не быть и она жива. Если так, то вся критика, пожалуйста, в мой адрес! Мы помним, что она никого не просила искать ее".

Юрис также напоминает, что людям следует в первую очередь думать о собственной безопасности: "Вдвоем будет безопаснее, чем в одиночку. Не забудьте навигацию. Я рекомендую гладкую одежду, потому что иголки и ветки проникают повсюду. Могут пригодиться резиновые сапоги".

Фото: Džuris/X

Некоторые думают, что если местность уже один раз обыскали, то есть ли смысл искать еще раз? Юрис комментирует: "Стоит ли проверять те места, рядом с которыми вы были? К сожалению. Хоть мы и стараемся покрыть местность 100% зигзагами, но в некоторых местах природа такова, что за метр-два можно не заметить предмет. Ели, завалы, траншеи...

Фото: Džuris/X

Некоторые спрашивают, стоит ли ехать куда-нибудь подальше, скажем, за 5 км. Определенно! Чем дальше, тем меньше будет уже проверенных мест. Нет никакого внешнего предела для зоны поиска. Он был, но этот приоритет уже был проверен в ноябре".

Как записать пройденный путь?

Юрис объясняет: "Люди со спортивными часами и т. п. уже знают, но остальные могут установить на свой телефон приложение вроде GaiaGPS или Komoot, где они смогут как записывать путь, так и делиться им или экспортировать его в формате GPX".

Видео: Поиски пропавшей Анны

Галерея: Поиски пропавшей Анны

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