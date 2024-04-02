Я думаю, что Анна жива: муж пропавшей Анны Янсоне призывает к новым поискам

Анна Янсоне, 1989 года рождения, пропала 2 ноября 2023 года. Автомобиль, на котором она ехала, был найден в лесном массиве Елгавского края. Пока поиски Анны не дали результов. Муж Анны Юрис Эвертовскис продолжает ее искать и в соцсети Х выступил с просьбой.
Юрис Эвертовскис пишет: "Друзья, если вы любите прогулки по дикой природе, я был бы признателен, если бы вы в свободное время выбрали для прогулки место недалеко от того, где пропала Анна. Было бы идеально, если бы вы также отправили мне GPX (или аналогичный формат) пути, который вы прошли, чтобы я мог отметить, что там кто-то был.
На данный момент, пока Анна не найдена и у полиции, вероятно, нет версий, над которыми можно работать, главное, что мы можем сделать - это более широко прочесать местность, чтобы проверить, есть она там или нет.
Обычно мне неудобно просить об этом. И потому, что, по мнению полиции, то, что стоит проверить, уже проверено, а также потому, что я все еще серьезно предполагаю, что Анны там может не быть и она жива. Если так, то вся критика, пожалуйста, в мой адрес! Мы помним, что она никого не просила искать ее".
Юрис также напоминает, что людям следует в первую очередь думать о собственной безопасности: "Вдвоем будет безопаснее, чем в одиночку. Не забудьте навигацию. Я рекомендую гладкую одежду, потому что иголки и ветки проникают повсюду. Могут пригодиться резиновые сапоги".
Некоторые думают, что если местность уже один раз обыскали, то есть ли смысл искать еще раз? Юрис комментирует: "Стоит ли проверять те места, рядом с которыми вы были? К сожалению. Хоть мы и стараемся покрыть местность 100% зигзагами, но в некоторых местах природа такова, что за метр-два можно не заметить предмет. Ели, завалы, траншеи...
Некоторые спрашивают, стоит ли ехать куда-нибудь подальше, скажем, за 5 км. Определенно! Чем дальше, тем меньше будет уже проверенных мест. Нет никакого внешнего предела для зоны поиска. Он был, но этот приоритет уже был проверен в ноябре".
Как записать пройденный путь?
Юрис объясняет: "Люди со спортивными часами и т. п. уже знают, но остальные могут установить на свой телефон приложение вроде GaiaGPS или Komoot, где они смогут как записывать путь, так и делиться им или экспортировать его в формате GPX".
Ja gribas redzēt savā telefonā arī citu jau noietos ceļus, no mūsu kartes var izeksportēt KMZ/KML failu un pēc tam to importēt savā GaiaGPS lietotnes kontā (ja no datora, tad https://t.co/CXF4ocwQ5G jāielogojas) un redzēsi savu līniju blakus citu ietajam.https://t.co/E3ktEbEPuv pic.twitter.com/clOG5MDUJ9— Džuris (@TontonsB) April 1, 2024
Laikam šobrīd vairs neatceros, ko vēl te vajadzētu piebilst.— Džuris (@TontonsB) April 1, 2024
Ja sanāk kaut ko noiet un noieto ceļu ierakstīt, tad būšu pateicīgs to saņemt uz 27020337. Pieejams visādās saziņas platformās. Uz to pašu nr (vai te DM) var arī vaicāt, ja vajag privāti kaut ko precizēt.
Видео: Поиски пропавшей Анны
Галерея: Поиски пропавшей Анны
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