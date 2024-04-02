Я думаю, что Анна жива: муж пропавшей Анны Янсоне призывает к новым поискам

Юрис Эвертовскис пишет: "Друзья, если вы любите прогулки по дикой природе, я был бы признателен, если бы вы в свободное время выбрали для прогулки место недалеко от того, где пропала Анна. Было бы идеально, если бы вы также отправили мне GPX (или аналогичный формат) пути, который вы прошли, чтобы я мог отметить, что там кто-то был.

Фото: Džuris/X

На данный момент, пока Анна не найдена и у полиции, вероятно, нет версий, над которыми можно работать, главное, что мы можем сделать - это более широко прочесать местность, чтобы проверить, есть она там или нет.

Обычно мне неудобно просить об этом. И потому, что, по мнению полиции, то, что стоит проверить, уже проверено, а также потому, что я все еще серьезно предполагаю, что Анны там может не быть и она жива. Если так, то вся критика, пожалуйста, в мой адрес! Мы помним, что она никого не просила искать ее".