Влада Романова о конфликтах с Лангой и Петкевич: "Я радикальная, но я не люблю радикальность в других"

"Я не люблю вот такую радикальность. Ненавижу эту фразу, но не все так однозначно в Латвии. Я вообще очень за русскоязычные медиа в Латвии.

И сейчас, во время информационной войны и войны вообще, русскоязычные медиа в Латвии, где такое огромное количество населения сидит с промытыми мозгами, - это реальный must have.

Качественная журналистика на русском языке сейчас в Латвии очень нужна. И поэтому я не вижу вообще проблемы в том, что в русскоязычном медиа люди, чей родной язык - латышский, разговаривают и дают комментарии на русском языке", - добавила она.

Об Ольге Петкевич и ВНЖ для граждан России

Другой большой конфликт случился у Романовой с кандидатом в Европарламент от партии "Согласие" Ольгой Петкевич.

"Мне не нравится деятельность Ольги Петкевич. Потому что она делает абсолютно противоположное тому, что я делаю. После моего первого фильма про Даугавпилс она сказала, что вот я такая плохая - оклеветала Даугавпилс. А она такая, значит, патриотка Даугавпилса, патриотка Латгале. И оставьте нас всех в покое. Вот сидите в своей Риге, вот и сидите дальше, а к нам не суйтесь", - рассказывает Романова.

Не согласна она и с позицией Петкевич по вопросу новых правил для получения ВНЖ гражданами России.