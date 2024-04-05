Журналист Влада Романова рассказала о том, как ей удалось вступить в конфликты с двумя полярными по своим взглядам политиками - Лианой Лангой (Новая консервативная партия) и Ольгой Петкевич ("Согласие").
Влада Романова о конфликтах с Лангой и Петкевич: "Я радикальная, но я не люблю радикальность в других"
О Лиане Ланге
Романова успела поконфликтовать со многими яркими политическими деятелями. Одна из них - лидер движения #AtkrieviskoLatviju Лиана Ланга. В чем причина конфликта - объясняет сама Романова.
"Я сама радикальная, но я не люблю радикальность во всех остальных. Почему с Лианой Лангой у нас конфликт? Я бы даже не назвала это конфликтом. У нас с ней было совместное интервью, которое тоже не очень хорошо закончилось, на мой взгляд. Мне не нравится, что она, скажем так, гребет всех под одну гребенку, и она пытается всех сделать плохими", - говорит Влада.
В частности, их мнения разошлись по вопросу, могут ли общественные деятели Латвии говорить в публичном пространстве на русском языке.
"То, что мне больше всего не понравилось и в чем у нас с ней возник основной конфликт - это когда она Познякса (руководитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс. - Прим. ред.) обвинила в том, что он русофил, потому что он дал комментарий русскому СМИ на русском языке", - пояснилала Романова.
"Я не люблю вот такую радикальность. Ненавижу эту фразу, но не все так однозначно в Латвии. Я вообще очень за русскоязычные медиа в Латвии.
И сейчас, во время информационной войны и войны вообще, русскоязычные медиа в Латвии, где такое огромное количество населения сидит с промытыми мозгами, - это реальный must have.
Качественная журналистика на русском языке сейчас в Латвии очень нужна. И поэтому я не вижу вообще проблемы в том, что в русскоязычном медиа люди, чей родной язык - латышский, разговаривают и дают комментарии на русском языке", - добавила она.
Об Ольге Петкевич и ВНЖ для граждан России
Другой большой конфликт случился у Романовой с кандидатом в Европарламент от партии "Согласие" Ольгой Петкевич.
"Мне не нравится деятельность Ольги Петкевич. Потому что она делает абсолютно противоположное тому, что я делаю. После моего первого фильма про Даугавпилс она сказала, что вот я такая плохая - оклеветала Даугавпилс. А она такая, значит, патриотка Даугавпилса, патриотка Латгале. И оставьте нас всех в покое. Вот сидите в своей Риге, вот и сидите дальше, а к нам не суйтесь", - рассказывает Романова.
Не согласна она и с позицией Петкевич по вопросу новых правил для получения ВНЖ гражданами России.
"А потом она вцепилась в очень такую удобную для нее чисто с политической точки зрения тему - начала защищать пенсионеров с российскими паспортами. Плохо в этом то, что она очень популяризирует нормальность того, что ты не знаешь язык", - объясняет Романова.
В целом по вопросу ВНЖ у нее весьма яркое и резкое мнение.
"Я за публичные порки. Стариков в том числе. У тебя российский паспорт. Ты живешь на территории Латвии. Страна, чей паспорт у тебя сейчас на руках, развязала ужасную войну, из-за которой пострадало очень и очень много людей.
И если бы я, может быть, не знала этих людей лично, с ними не встречалась, то, возможно, я была бы от этого подальше и у меня было бы какое-то сочувствие.
Но ты продолжаешь жить с этим паспортом. Ты этот паспорт взял для того, чтобы у тебя была пенсия больше", - считает Романова.
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