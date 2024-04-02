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В Эстонии произошла крупная драка, участниками которой, вероятно, были солдаты союзников

Айвар Ояперв rus.postimees.ee
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Присутствие солдат союзников повышает наше чувство безопасности, но не оправдывает их отвратительное поведение вне службы.
Присутствие солдат союзников повышает наше чувство безопасности, но не оправдывает их отвратительное поведение вне службы. Фото: Kaitsevägi

Поздним вечером в субботу, 30 марта, на автостоянке рядом с магазином Grossi в Тапа произошла крупная драка, участниками которой, по мнению очевидцев, могли являться солдаты союзных войск, пишет Rus.Postimees.

По словам полиции, у них нет никакой информации о происшествии, а комментарий Сил обороны не поступил в редакцию до конца дня, но редакция Virumaa Teataja видела ролики, снятые местными жителями на телефоны, и слышала описание случившегося.

Подравшиеся между собой мужчины, скорее всего, были солдатами, возможно, союзных войск, в ссоре участвовала группа людей.

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