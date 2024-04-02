Фото ⟩ В Стамбуле в результате пожара в ночном клубе погибли 29 человек

Один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами, отмечает новостное агентство.

В результате пожара пострадало 16-этажное здание в районе Бешикташ в европейской части Стамбула. В ночном клубе на тот момент велись ремонтные работы.

Anadolu со ссылкой на офис губернатора Стамбула сообщает, что пожар началось в обед на нижних этажах здания, где находится ночной клуб. Что стало причиной пожара, в данный момент неизвестно, однако он мог возникнуть во время ремонтных работ.

По информации CNN Turk, задержаны пять человек, однако более подробная информация не предоставляется. Прокуратура начала расследование.

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