Фото ⟩ В Стамбуле в результате пожара в ночном клубе погибли 29 человек

В результате пожара в ночном клубе в Стамбуле во вторник, 2 апреля, погибли по меньшей мере 29 человек, сообщает Anadolu.
Один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами, отмечает новостное агентство.
В результате пожара пострадало 16-этажное здание в районе Бешикташ в европейской части Стамбула. В ночном клубе на тот момент велись ремонтные работы.
Anadolu со ссылкой на офис губернатора Стамбула сообщает, что пожар началось в обед на нижних этажах здания, где находится ночной клуб. Что стало причиной пожара, в данный момент неизвестно, однако он мог возникнуть во время ремонтных работ.
По информации CNN Turk, задержаны пять человек, однако более подробная информация не предоставляется. Прокуратура начала расследование.
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