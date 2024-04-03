Инцидент в самолете airBaltic: на пассажиров опустились кислородные маски

"Во время полета система поддержания давления и климата отреагировала на ошибочный сигнал с блока управления о несоответствующих норме показателях давления в салоне. В результате открылись встроенные в потолок салона панели с кислородными масками, что позволило им выпасть", - рассказал порталу LSM.lv представитель компании airBaltic Аугустс Зилбертс.

По сообщению финского СМИ, пассажиры около 5 минут не понимали, что происходит, и только позже экипаж сообщил, что опасности нет.

"Экипаж сообщил, что опасность нам не грозит и маски можно снять", - рассказала пассажирка. Она также отметила, что маски так и не были убраны до конца полета, а висели над головой пассажиров.

"При первоначальном обследовании констатировано, что система поддержания давления в салоне находится в полном порядке. Опыт airBaltic в подобной ситуации зафиксирован впервые. Нет сведений, что другие авиакомпании сталкивались с чем-то подобным", - отметил Зилбертс.

Рейс выполнялся на пятилетнем самолете A220-300. У airBaltic насчитывается 47 таких бортов.

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