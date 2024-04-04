К порталу TVNET обратилась читательница, которая рассказала о неприятном опыте использования такси Bolt. Сначала водитель без предупреждения хотел высадить ее из автомобиля, а после этого продолжил путь, не объясняя причины отмены поездки. Мы связались с предприятием Bolt, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Читательница сообщила, что 21 марта в 19:33 она вызвала такси Bolt, чтобы отправиться на мероприятие вместе со своей сестрой. "Поездка началась спокойно, водитель на приветствие ответил по-русски, но мы не обратили на это внимания".

Примерно через шесть минут поездки водитель вдруг сказал, что женщина мешает ему своими ногами. Читательница отмечает, что водитель далеко отодвинул сиденье, что хорошо можно увидеть на видео.