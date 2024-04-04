К порталу TVNET обратилась читательница, которая рассказала о неприятном опыте использования такси Bolt. Сначала водитель без предупреждения хотел высадить ее из автомобиля, а после этого продолжил путь, не объясняя причины отмены поездки. Мы связались с предприятием Bolt, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Читательница сообщила, что 21 марта в 19:33 она вызвала такси Bolt, чтобы отправиться на мероприятие вместе со своей сестрой. "Поездка началась спокойно, водитель на приветствие ответил по-русски, но мы не обратили на это внимания".