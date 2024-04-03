Запланирована встреча Шмыгаля с премьер-министром Эвикой Силиней. Переговоры будут посвящены поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и более тесному сотрудничеству в сфере экономики и безопасности.

Также Шмыгаль встретится с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и посетит Музей оккупации.

Сегодня, 3 арпеля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с официальным визитом в Эстонии. В ходе визита он встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, сообщает Rus.Postimees.

Премьер-министр Кая Каллас и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудят на встрече всестороннюю поддержку Украины, в том числе ее восстановление. Кроме того, будут обсуждаться использование замороженных активов России, привлечение агрессора к ответственности и тема санкций. Помимо прочего, стороны обсудят путь Украины в Европейский союз и НАТО.

Премьер-министр Каллас перед встречей с премьер-министром Украины Шмыгалем заявила, что мы должны продолжать поддерживать Украину в военном, экономическом и политическом отношении.

"Мы верим в победу Украины и в то, что зло может быть побеждено", - сказала Каллас.

Премьер-министр также подчеркнула, что наступил решающий момент и нам следует продолжать фокусировать свое внимание на поддержке Украины.

"Мы не должны отвлекаться на внутриполитические вопросы, особенно в контексте предстоящих выборов в Европе и за ее пределами. Если агрессия России в Украине оправдает себя, мы все окажемся в гораздо более опасном мире", - сказала она.

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