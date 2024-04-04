Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

PVD констатировала запрещенное растение в пищевой добавке российского производства

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Таблетки. Иллюстративное фото.
Таблетки. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила в пищевой добавке Yohimbe forte российского производства растение йохимбе (Corynanthe yohimbe), запрещенное к использованию в продуктах питания, говорится в сообщении PVD.

Представители PVD указывают, что пищевую добавку запрещено распространять в Латвии, так как она не зарегистрирована в нашей стране. Продукт распространяется эстонской компанией Vitateka OÜ на сайте дистанционной торговли.

PVD разместит уведомление в системе быстрого оповещения Европейской комиссии (ЕК) и проинформирует о нем Продовольственно-ветеринарную службу Эстонии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх