PVD констатировала запрещенное растение в пищевой добавке российского производства

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила в пищевой добавке Yohimbe forte российского производства растение йохимбе (Corynanthe yohimbe), запрещенное к использованию в продуктах питания, говорится в сообщении PVD.
Представители PVD указывают, что пищевую добавку запрещено распространять в Латвии, так как она не зарегистрирована в нашей стране. Продукт распространяется эстонской компанией Vitateka OÜ на сайте дистанционной торговли.
PVD разместит уведомление в системе быстрого оповещения Европейской комиссии (ЕК) и проинформирует о нем Продовольственно-ветеринарную службу Эстонии.
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