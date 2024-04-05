Как сообщают издания "Метла" и "Можем Объяснить", в 2021 году прибыль CarMoney составила 242 млн рублей (2,4 млн евро), в 2022 году этот показатель вырос до 391,3 млн рублей, а в 2023 году - уже до 647,9 млн рублей. Таким образом, за время российского вторжения в Украину чистая прибыль компании увеличилась почти в три раза.

Бизнесу Очеретной удалось "подняться в гору" в то время, когда экономическая ситуация в стране ухудшилась, и большую популярность получили "займы до зарплаты". Обычно для клиентов организаций микрофинансирования для погашения кредитов существуют очень жесткие правила - годовая процентная ставка может достигать почти 300%. CarMoney выдает займы по ставке 150-360% годовых, и один человек может получить кредит в размере до 100 000 рублей (1000 евро). Кроме того, в случае залога автомобиля компания выдает кредит в размере до миллиона рублей.

В 2023 году россияне стали активнее пользоваться услугами организации микрофинансирования бывшей жены Путина. Если в 2022 году клиенты CarMoney задолжали 6,8 млрд руб., то в 2023 году - уже восемь млрд руб. (80 млн евро).

Очеретная, впрочем, напрямую не связана с руководством CarMoney. Ранее эта компания принадлежала кипрскому офшору Carmoney CY LTD, фактически контролируемому компанией Meridian, принадлежавшей бывшей жене Путина. к концу 2022 года офшор перестал быть владельцем CarMoney, и новым владельцем организации микрофинансирования стала Smarttehgrupp. Таким образом, CarMoney сумела избежать западных санкций, которые частично установлены против самой Очеретной.

Акционером Smarttehgrupp является Антон Зиновьев, который является давним бизнес-партнером Очеретной. Вместе с ней Зиновьев возглавляет компанию Zaprosto, которая предлагает арендовать различные устройства, а затем выкупать их. Офис CarMoney находится в здании, принадлежащем Очеретной и ее нынешнему мужу Артуру Очеретному.

По данным Центробанка РФ, в 2023 году общий объем микрозаймов составил один триллион рублей (10 миллиардов евро), что на 30% больше, чем в 2022 году. Из них 34% - "займы до зарплаты". Среднегодовая процентная ставка по таким микрокредитам составляет 286%.

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