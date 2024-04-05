Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы детям, больным раком

"Приятно осознавать, что кто-то или, возможно, несколько человек получили парик с волосами принцессы Кейт", - сказал тогда представитель благотворительной организации порталу People.

Каштановые волосы Кейт Миддлтон давно являются ее естественным украшением. В 2017 году принцесса Уэльская пожертвовала 17 см своих волос благотворительной организации The Little Princess Trust, которая изготавливает парики для детей и подростков, потерявших волосы из-за лечения рака или других заболеваний. Многие тогда заметили преображение герцогини.

Кейт Миддлтон Фото: AFP / Scanpix

После стрижки она попросила парикмахера использовать волосы с пользой, и по ее просьбе они были анонимно отправлены в организацию.

Вечером 22 марта принцесса Уэльская опубликовала видеообращение, в котором подтвердила, что у нее диагностирован рак и что она начала химиотерапию. Сейчас, когда она начала борьбу с болезнью, самое главное для Кейт - это забота о своей семье. Как она отметила в видео, самой сложной задачей было сообщить ужасную новость своим трем детям.

В очень эмоциональном видеообращении Кейт говорит, что хотела сохранить диагноз в секрете, пока ее дети не будут проинформированы. Потребовалось время, чтобы правильно преподнести эту новость принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, чтобы не травмировать их и заверить, что с мамой все будет хорошо.

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