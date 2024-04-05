У бывшего президента футбольной ассоциации Испании Луиса Рубиалеса начался период неудач. Ему грозит тюрьма за поцелуй с футболисткой после победы сборной Испании на чемпионате мира, а в среду, 3 апреля, он был временно арестован в рамках другого дела, связанного с коррупцией, пишет Русская служба BBC.
"Это потому что я мужчина?". Луис Рубиалес отрицает обвинения в сексуальном домогательстве и коррупции
По возвращении из Доминиканской Республики Рубиалес был арестован сотрудниками Гражданской гвардии в аэропорту Мадрида. Они препроводили мужчину в черный служебный фургон и после допроса отпустили.
Рубиалеса подозревают в получении незаконных комиссионных при заключении сделки о проведении матчей Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
Прокуратура требует посадить его на два с половиной года. Сам Рубиалес утверждает, что не совершал никаких противоправных действий.
Примечательно то, что то же самое он говорит и в отношении другого дела - о сексуальном домогательстве к испанской футболистке Дженни Эрмосо, которую он против ее воли поцеловал в губы прошлым летом на церемонии награждения по окончании женского чемпионата мира по футболу.
Как сообщает CNN, согласно обвинительному заключению, испанские прокуроры требуют приговорить экс-президента футбольной ассоциации к двум с половиной годам тюремного заключения за поцелуй с девушкой без ее согласия. Рубиалес отрицает обвинение.
"Для меня нет никакого преступления, - говорит Рубиалес в интервью телеканалу La Sexta. - Это мое мнение, мое скромное мнение, которое я также пережил".
Рубиалес, который ранее извинился за поцелуй, утверждает, что в его действиях не было ничего сексуального, и заявляет, что спросил согласия у Эрмосо, на что она ответила vale, что по-испански означает "хорошо".
Мужчина также считает, что его допрашивают по этому инциденту из-за его половой принадлежности. "Она сказала, что все в порядке, но потом изменила мнение. В ее словах нельзя сомневаться, а в моих можно. Это потому что я мужчина?".
Ранее Эрмосо заявила, что она не давала согласия на поцелуй.
"Мне пришлось нести на себе последствия поступка, который я не провоцировала, который я не выбирала и не планировала заранее, - сказала она в интервью GQ Spain в ноябре прошлого года. - Мне поступали угрозы, и это то, к чему вы никогда не сможете привыкнуть".
Рубиалес покинул свой пост в RFEF в сентябре прошлого года после бурной реакции общественности на этот поцелуй, и ФИФА - всемирная футбольная организация - запретила ему заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение трех лет.
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