"Это потому что я мужчина?". Луис Рубиалес отрицает обвинения в сексуальном домогательстве и коррупции

Рубиалес, который ранее извинился за поцелуй, утверждает, что в его действиях не было ничего сексуального, и заявляет, что спросил согласия у Эрмосо, на что она ответила vale, что по-испански означает "хорошо".

Мужчина также считает, что его допрашивают по этому инциденту из-за его половой принадлежности. "Она сказала, что все в порядке, но потом изменила мнение. В ее словах нельзя сомневаться, а в моих можно. Это потому что я мужчина?".

Ранее Эрмосо заявила, что она не давала согласия на поцелуй.

"Мне пришлось нести на себе последствия поступка, который я не провоцировала, который я не выбирала и не планировала заранее, - сказала она в интервью GQ Spain в ноябре прошлого года. - Мне поступали угрозы, и это то, к чему вы никогда не сможете привыкнуть".

Рубиалес покинул свой пост в RFEF в сентябре прошлого года после бурной реакции общественности на этот поцелуй, и ФИФА - всемирная футбольная организация - запретила ему заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение трех лет.

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