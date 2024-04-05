Редакционный совет Латвийского радио: границы свободы слова сужаются

За последние недели в Латвии усилились и ранее наблюдавшиеся тенденции, свидетельствующие об угрозе фундаментальным ценностям демократии - свободе слова и независимости СМИ. Мы хотим привлечь к этому внимание общественности и призвать этого не допустить, говорится в сообщении редакционного совета Латвийского радио.
Журналисты на протяжении многих лет подвергаются атакам ненависти на платформах социальной сети, что, к сожалению, заставило некоторых из них замолчать. Их голоса в соцсетях уже не слышны. Теперь эта тенденция отражается и на содержании профессиональных СМИ - бывают ситуации, когда, прогнозируя волну ненависти, журналисты не хотят создавать контент на спорные темы или же, говоря о них, сами себя цензурируют.
Полномасштабное вторжение России в Украину еще больше сузило границы свободы слова: от СМИ, в частности общественных, ожидают лишь "патриотического" контента, а озвучивание противоположного "основному потоку" мнения оценивается как антиправительственные действия СМИ.
В дополнение к этому произошел опасный судебный прецедент. Рижский окружной суд принял решение в пользу надзирающего за СМИ NEPLP, который оштрафовал TVNET Grupa за ненадлежащую "точность и нейтралитет" при использовании слова "депортация". TVNET должен будет заплатить за это штраф в размере 3000 евро.
Указанные процессы создают благодатный фон для ограничения независимости СМИ. Резко закончилась закрепленная в законе об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими идея создания для общественных СМИ независимой модели финансирования. Зато законодатель с легкостью проголосовал за тайно дописанный в концепцию национальной безопасности запрет на создание с 2026 года контента на одном из языков нацменьшинств - русском. Нам неизвестно, основано ли это решение на исследованиях аудитории при оценке роста рисков дезинформации в условиях проводимой Россией информационной войны.
История "свиного комикса" закончилась тем, что SEPLP поручил LTV разработать редакционную политику публикации мнений, карикатур и комиксов на портале lsm.lv (многообразие мнений уже не является ценностью общественных СМИ?) и нормативных актов "о градации ответственности и требовании ответственности за нарушения редакционных руководящих принципов". А в инициированной президентом 8 апреля дискуссии об общественных СМИ одна из обозначенных тем - "редакционная независимость и ее практический надзорный механизм" (!).
Ни для SEPLP, ни для президента Латвии не должно быть секретом, что общественные СМИ в Латвии на самом деле "перерегулированы" и "переконтролированы." Бюрократическое бремя значительно больше, чем во многих других европейских странах, и для этого нужно расходовать непропорционально большую энергию. В общественных СМИ уже существует система управления качеством, и ежегодно измеряется общественная выгода тех, кто общедоступен (https://www.seplp.lv/lv/sabiedriskais-labums). Это независимая оценка нашей работы, и исходя из этого определяются дальнейшие задачи.
Кроме того, уже два года у любого есть возможность подать жалобу на работу общественных СМИ омбудсмену. Правда, публичные нападки на омбудсмена свидетельствуют о желании дискредитировать и структуру омбудсмена, которая, видимо, не оправдала замысел политиков или других лиц о том, что она будет орудием их влияния на общественные СМИ.
Мерилом деятельности общественных СМИ являются интересы общества. Мы не государственное СМИ, которое проводит политику правящей коалиции или каких-то других влиятельных фигур.
Призываем в решениях о СМИ опираться на выявленные путем качественных исследований общественные нужды, профессиональные аргументы и данные.
Также призываем каждого осознать, что независимость СМИ и свобода слова являются неотменяемыми ценностями даже в том случае, если по соседству бушует война. Наши редакционные руководящие принципы гласят, что общественные СМИ отражают мнения различных групп общества, "в том числе и таких, которые кому-то могут показаться неприемлемыми". Это буквально означает именно то, что там написано. Исключая какие-то мнения и темы, мы постепенно можем оказаться в Зазеркалье, которое имеет мало отношения к реальности.
Подписано:
Главный редактор Latvijas Radio Анита Брауна
Глава Службы новостей Latvijas Radio Угис Либиетис
Главный редактор Службы новостей Latvijas Radio Зане Эниня
Директор Latvijas Radio 1 Инесе Матюшонок
Главный редактор Latvijas Radio 1 Агита Берзиня
Директор Latvijas Radio 2 Каспар Мауриньш
Главный редактор Latvijas Radio 2 Байба Палкавниеце
Директор Latvijas Radio 3 Гунда Вайводе
Главный редактор Latvijas Radio 3 Инга Саксоне
Директор Latvijas Radio 4 Илона Мадесова
Главный редактор Latvijas Radio 4 Анна Строя
Директор Latvijas Radio 5 Карлис Казакс
Главный редактор Latvijas Radio 5 Томс Путниньш
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!