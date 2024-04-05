Редакционный совет Латвийского радио: границы свободы слова сужаются

История "свиного комикса" закончилась тем, что SEPLP поручил LTV разработать редакционную политику публикации мнений, карикатур и комиксов на портале lsm.lv (многообразие мнений уже не является ценностью общественных СМИ?) и нормативных актов "о градации ответственности и требовании ответственности за нарушения редакционных руководящих принципов". А в инициированной президентом 8 апреля дискуссии об общественных СМИ одна из обозначенных тем - "редакционная независимость и ее практический надзорный механизм" (!).

Ни для SEPLP, ни для президента Латвии не должно быть секретом, что общественные СМИ в Латвии на самом деле "перерегулированы" и "переконтролированы." Бюрократическое бремя значительно больше, чем во многих других европейских странах, и для этого нужно расходовать непропорционально большую энергию. В общественных СМИ уже существует система управления качеством, и ежегодно измеряется общественная выгода тех, кто общедоступен (https://www.seplp.lv/lv/sabiedriskais-labums). Это независимая оценка нашей работы, и исходя из этого определяются дальнейшие задачи.

Кроме того, уже два года у любого есть возможность подать жалобу на работу общественных СМИ омбудсмену. Правда, публичные нападки на омбудсмена свидетельствуют о желании дискредитировать и структуру омбудсмена, которая, видимо, не оправдала замысел политиков или других лиц о том, что она будет орудием их влияния на общественные СМИ.