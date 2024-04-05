Правозащитное агентство Евросоюза (ЕС) "Европол" в пятницу, 5 апреля, опубликовало доклад о сетях организованной преступности, в который включена 821 сеть из представляющих наибольшую угрозу для континентов и есть несколько группировок из стран Балтии.
Базирующаяся в Гааге структура впервые опубликовала доклад, в котором углубленно проанализированы черты и деятельность самых опасных преступных группировок Европы.
Большинство наиболее опасных банд Европы концентрируются на контрабанде наркотиков - кокаина, марихуаны, героина и синтетических наркотиков, и преступные действия чаще всего совершались в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Испании.
В сообщении "Европола" отмечается, что в настоящее время в Европе выявлено 113 крайне опасных сетей контрабанды кокаина, 111 сетей контрабанды различных наркотических средств, 44 сети контрабанды марихуаны, а также девять сетей контрабанды синтетических наркотиков.
В наиболее опасных сетях контрабанды синтетических наркотиков чаще всего задействованы подданные Армении, Нидерландов, Латвии, Литвы и Словакии, которые в основном действуют в Чехии, Эстонии, Латвии, Нидерландах и России.
В категории мошенничеств наиболее опасные группировки действуют в рамках онлайн-схем мошенничества. "Европол" идентифицировал 50 таких группировок.
В мошенничестве с акцизным налогом в Европе сейчас задействованы 34 опасные группировки, в которые вовлечены граждане Нидерландов, Латвии, Польши, Словакии, Испании и Украины, наиболее активно осуществляющие свои незаконные действия в Латвии, Польше, Словакии, Испании и Великобритании.
По другим видам мошенничества и в мошенничестве с использованием различных схем выявлено 23 опасные группировки, еще 18 группировок занимаются схемами мошенничества с налогом на добавленную стоимость.
Организованными кражами и грабежом в Европе сейчас занимаются 48 опасных группировок, свидетельствует анализ "Европола". В кражах моторизованных транспортных средств участвуют 19 группировок, еще 11 группировок занимаются другими видами краж или различными кражами.
В сфере контрабанды мигрантов выявлены 48 опасных группировок, похищениями людей для сексуального порабощения занимаются 18 группировок, еще 13 группировок в Европе занимаются контрабандой людей с целью использования их в качестве рабочей силы.
Кроме того, "Европол" пришел к выводу, что в большинстве наиболее опасных банд действуют как граждане ЕС, так и стран, не входящих в состав блока, при этом в каждой группировке есть представители двух-десяти государств.
Например, сети Восточной Европы с преступниками из стран Балтии часто имеют тесные связи с гражданами России. Руководство этими сетями может осуществлять представитель любой из этих национальностей.
Сети в основном активны в сферах контрабанды наркотиков (кокаин, марихуана и синтетические наркотики), отмывания денег, контрабанды табака и торговли людьми с целью их эксплуатации в качестве рабочей силы. Основными странами их деятельности являются Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Испания, Россия и Великобритания.
На 51 странице доклада "Европол" пришел к выводу, что стратегия преступных сетей заключается в том, чтобы проникнуть в мир законного предпринимательства с целью как сокрытия преступлений, так и легализации доходов, полученных преступным путем.
В докладе отмечается, что 86% наиболее опасных преступных группировок Европы используют законные структуры предпринимательской деятельности, из которых наиболее активно используются сектора строительства и недвижимости, размещения гостей и логистики.
Преступные группировки охотно используют недвижимость для легализации доходов, полученных преступным путем, привлекая юристов или финансовых консультантов, которые нередко не подозревают о преступном происхождении активов.
Для контрабанды наркотиков, вымогательства и рэкета, а также контрабанды мигрантов и оружия часто используются ночные клубы, указано в сообщении "Европола".
В логистике, особенно в крупных портах Европы, занятые в частном секторе люди регулярно вовлекаются в коррупционные схемы, поскольку могут обеспечить неограниченный доступ к портам и портовым системам.
Особое внимание в докладе уделено Дубаю, при этом "Европол" делает вывод, что город Объединенных Арабских Эмиратов стал удаленным координационным узлом, в котором живут высокопоставленные члены и другие преступники, такие как посредники и организаторы, координируя оттуда действия преступных сетей и скрываясь от правоохранительных органов".
"Однако, если рассматривать геолокацию лидеров преступных сетей высокого риска, Дубай не выделяется как обособленное безопасное убежище для лидеров", - признал "Европол".
Так, в Нидерландах суд в прошлом месяце приговорил к пожизненному заключению находившегося в длительном розыске наркобарона Ридуана Таги, арестованного в Дубае в 2019 году.
Но "Европол" отмечает, что многие из наиболее масштабных преступных сетей существуют годами, треть из них действует уже более десяти лет, некоторые даже способны продолжать деятельность из тюрьмы.
"Это означает, что правоохранительные органы должны и впредь бдительно следить за давно известными преступными сетями, даже если те находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов и даже если против них уже приняты меры", - отмечает "Европол".
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