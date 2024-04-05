В докладе отмечается, что 86% наиболее опасных преступных группировок Европы используют законные структуры предпринимательской деятельности, из которых наиболее активно используются сектора строительства и недвижимости, размещения гостей и логистики.

Преступные группировки охотно используют недвижимость для легализации доходов, полученных преступным путем, привлекая юристов или финансовых консультантов, которые нередко не подозревают о преступном происхождении активов.

Для контрабанды наркотиков, вымогательства и рэкета, а также контрабанды мигрантов и оружия часто используются ночные клубы, указано в сообщении "Европола".

В логистике, особенно в крупных портах Европы, занятые в частном секторе люди регулярно вовлекаются в коррупционные схемы, поскольку могут обеспечить неограниченный доступ к портам и портовым системам.

Особое внимание в докладе уделено Дубаю, при этом "Европол" делает вывод, что город Объединенных Арабских Эмиратов стал удаленным координационным узлом, в котором живут высокопоставленные члены и другие преступники, такие как посредники и организаторы, координируя оттуда действия преступных сетей и скрываясь от правоохранительных органов".

"Однако, если рассматривать геолокацию лидеров преступных сетей высокого риска, Дубай не выделяется как обособленное безопасное убежище для лидеров", - признал "Европол".

Так, в Нидерландах суд в прошлом месяце приговорил к пожизненному заключению находившегося в длительном розыске наркобарона Ридуана Таги, арестованного в Дубае в 2019 году.

Но "Европол" отмечает, что многие из наиболее масштабных преступных сетей существуют годами, треть из них действует уже более десяти лет, некоторые даже способны продолжать деятельность из тюрьмы.

"Это означает, что правоохранительные органы должны и впредь бдительно следить за давно известными преступными сетями, даже если те находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов и даже если против них уже приняты меры", - отмечает "Европол".

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