На фронт с 25 лет. Что нужно знать о мобилизации в Украине

Украине мобилизация нужна, чтобы удержать оборону

Экс-командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец считает принятие этих законов свидетельством того, что "украинская власть наконец-то осознала: если речь идет о дальнейшем существовании страны, то здесь уже не до популизма". "Украинские власть имущие видят, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих и может открыть новый фронт. Но кем его прикрывать с нашей стороны?", - говорит он в разговоре с DW.

Военная подготовка украинских солдат перед отправкой на фронт Фото: DW

По словам Ивана Якубца,Вооруженные силы Украины (ВСУ)сейчас нуждаются в скорейшей доукомплектации, ведь мобилизованные новобранцы не готовятся к службе в течении нескольких недель. Эксперт указывает на то, что подготовка тех, кто благодаря новым законам будет мобилизован, может длиться от трех до шести месяцев, а в усилении боевые подразделения нуждаются уже сейчас. "Воюют люди. Без человека, который способен держать оборону, снаряды, пули, ракеты, дроны, все современные технологии - это просто железо. Нам очень нужен мобилизационный ресурс", - говорит Якубец.