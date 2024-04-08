Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля: полное солнечное затмение и хаос ретро-Меркурия - это непросто!

Весы

Весам астрологи советуют ставить перед собой только посильные цели и задачи, решать их, а потом ставить новые и так далее. Нельзя намечать недостижимую цель, бросать все свои силы на ее достижение, чтобы в итоге, даже если и удастся добиться чего-то, в запасе больше не было "топлива". Нужно расходовать энергию очень и очень осторожно, вдумчиво. На этой неделе Меркурий, Венера и затмение не прощают ошибок.

Скорпион

Суббота и воскресенье будут самыми лучшими днями для Скорпионов. Конечно, не только потому, что это выходные. Планеты и звезды наконец немного успокоятся. Чтобы остаться на плаву с 8 по 12 апреля, Скорпионам придется стать лучше во всех смыслах. Это период скандалов и неприятностей, проблем со здоровьем. Скорпионам может не понравиться то, что для них приготовила Вселенная, но они способны справиться с проблемами.

Стрелец

Вполне вероятно, что Стрельцам вернут часть долгов на этой неделе, но им самим тоже необходимо будет вспомнить про свои обязательства перед людьми и выполнить их как можно скорее. Разлад в коллективе и в семье сейчас ни к чему, потому что любая даже самая маленькая проблема может быть многократно усилена затмением. Важно быть как можно более осторожными со словами и поступками.

Козерог