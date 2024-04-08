Вторая неделя этого месяца будет еще более непростой, нежели первая. Астрологи DailyHoro рассказали, почему именно и как справиться с возможными проблемами или обойти их стороной.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля: полное солнечное затмение и хаос ретро-Меркурия - это непросто!
Удача на этой неделе будет во многом зависеть от умения замечать важные мелочи. Если вы не хотите потерять успех в каждой из сфер жизни, то придется научиться быть внимательными, поскольку звезды и планеты встанут таким образом, что их действие будет таинственным и необъяснимым. Во многом виной тому станет полное солнечное затмение, приправленное хаосом ретро-Меркурия. Меркурий не опасен, поскольку он в хорошем для себя знаке Зодиака, но его непредсказуемость и неоднозначность могут стоить финансового успеха и удачи в любви.
Овен
Овнам стоит понять, что их жизнь скоро может серьезно измениться. Многие представители этого знака ждали подобного момента, но придется действовать максимально осторожно. Энергия звезд и планет окажется весьма негативной, поэтому придется сначала дважды подумать, прежде чем что-то сделать. Вкладывать свое время лучше в новые знания и опыт. Это будет самая лучшая инвестиция со стороны Овнов. Еще нужно следить за здоровьем.
Телец
В любви Тельцам не повезет, потому что не только Меркурий в плохом положении, но и Венера. Тем, кто уже нашел свое счастье, нужно быть осторожнее, потому что можно все потерять за секунду. Рисковать определенно не стоит, особенно в самых важных делах. Сейчас совершенно точно не подходящее время для собеседований, опереговоров, подписания бумаг и заключения сделок.
Близнецы
Это будет трудная неделя. Она не подходит как для интеллектуальной работы, так и для романтических знакомств. Не стоит торопить события - свободным Близнецам стоит наслаждаться свободой и возможностью выбора. Признаваться в любви тоже не стоит, равно как и предлагать руку и сердце. Флирт будет очень кстати, но только если он окажется максимально ненавязчивым. Лучше отдаться работе, увлечениям.
Рак
Самая опасная сфера жизни, в которой выбраться из проблем будет тяжелее всего - финансы и работа. Деньги лучше считать очень скрупулезно. Нельзя слишком много тратиться. Резкие и необдуманные шаги в любви и общении с противоположным полом могут привести к большим разочарованиям. Если Раки почувствуют, что их здоровье подкашивается, нужно будет забыть о работе и восстановиться.
Лев
Львам лучше не менять вокруг себя обстановку, а заниматься делами по дому в свободное время. Можно навестить родителей и близких друзей, которых давно не видели. Это поможет вам поднять настроение. Львам лучше не надеяться на снисхождение со стороны других людей. Важно рассчитывать не на удачу, а на самих себя. При желании эти семь дней можно провести в уединении. На работе лучше склоняться к коллективному труду и уважительному общению.
Дева
Девам работа в команде не поможет добиться своих целей. Это то самое время, когда остаться на плаву смогут те, кто привык все делать самостоятельно. Самый тяжелый день недели - понедельник. Звезды и планеты встанут таким образом, что 8 апреля нельзя будет никому доверять. Чрезмерные амбиции для Дев недопустимы. Терять связь с реальностью нельзя. Здравый смысл должен присутствовать везде и всегда.
Весы
Весам астрологи советуют ставить перед собой только посильные цели и задачи, решать их, а потом ставить новые и так далее. Нельзя намечать недостижимую цель, бросать все свои силы на ее достижение, чтобы в итоге, даже если и удастся добиться чего-то, в запасе больше не было "топлива". Нужно расходовать энергию очень и очень осторожно, вдумчиво. На этой неделе Меркурий, Венера и затмение не прощают ошибок.
Скорпион
Суббота и воскресенье будут самыми лучшими днями для Скорпионов. Конечно, не только потому, что это выходные. Планеты и звезды наконец немного успокоятся. Чтобы остаться на плаву с 8 по 12 апреля, Скорпионам придется стать лучше во всех смыслах. Это период скандалов и неприятностей, проблем со здоровьем. Скорпионам может не понравиться то, что для них приготовила Вселенная, но они способны справиться с проблемами.
Стрелец
Вполне вероятно, что Стрельцам вернут часть долгов на этой неделе, но им самим тоже необходимо будет вспомнить про свои обязательства перед людьми и выполнить их как можно скорее. Разлад в коллективе и в семье сейчас ни к чему, потому что любая даже самая маленькая проблема может быть многократно усилена затмением. Важно быть как можно более осторожными со словами и поступками.
Козерог
У Козерогов с 8 по 14 апреля возможен кризис в отношениях со второй половинкой и близкими. Это значит, что придется научиться разговаривать, идти на контакт и компромиссы. Всем Козерогам со взрывным характером лучше либо оставаться в уединении, либо научиться сдержанности. Исправить проблемы со здоровьем и усталостью можно будет отдыхом. В рабочее время лучше не принимать слишком серьезных решений.
Водолей
Водолеям лучше не требовать слишком многого от коллег, друзей, родственников и второй половинки. На работе их с высокой вероятностью постоянно будут отвлекать разнообразные мелочи, которые могут привести к серьезным разногласиям. Не стоит доверять свою судьбу случаю. Гибкость и умение ставить себя на место другого человека - идеальные черты характера, которые помогут Водолеям разрешить любые проблемы в это опасное время.
Рыбы
Рыбам следует остерегаться завистников, ведь именно они станут источником большинства проблем. Они будут заражать Рыб негативом. Лучше избегать контактов с теми, кто не нравится. Также важно не нарушать правила общения и быть пунктуальными. Еще Рыбам самим нужно бороться с завистью и злобой. Подобные чувства и эмоции сейчас просто недопустимы и крайне опасны.
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