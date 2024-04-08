В Вильнюсе в посольство России бросили коктейль Молотова

В Вильнюсе на территории российского посольства две ночи подряд пока неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью.
В Департаменте полиции Литвы в понедельник сообщили, что в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник в результате инцидентов повреждена стена здания посольства. Размер повреждений еще оценивается.
В воскресенье, около 2:15, поступила информация о том, что неустановленное лицо бросило бутылкой с зажигательной смесью в здание посольства РФ на улице Героев Украины в Вильнюсе. В результате инцидента повреждена стена здания.
Идентичный инцидент произошел и в ночь на понедельник, когда около 2:46 пока неустановленное лицо снова бросило бутылку с зажигательной смесью, повредив стену здания.
По факту произошедшего начато досудебное расследование по факту порчи имущества опасным способом. За такое нарушение грозит штраф или тюремный срок до пяти лет.
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