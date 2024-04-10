В четверг Паневежский районный суд возбудил дело, по которому 24-летний житель Юодупе Рокишского района Орест Ясайтис обвиняется в убийстве, нанесении ущерба чужому имуществу и нарушении общественного порядка. Молодой человек, уже неоднократно судимый, вел прямую трансляцию своих преступлений в TikTok. В одной из таких прямых трансляций он убил своего соседа.

После прямого эфира он сам связался со службой 112

В октябре прошлого года в Юодупе Рокишского района были вызваны медики скорой помощи и полицейские. Ночью на телефон доверия позвонила обеспокоенная молодая женщина, которая сообщила, что только что видела в прямом эфире, как ее знакомый жестоко избил мужчину и скрылся с места преступления, оставив пострадавшего лежать без сознания. Примерно в то же время скорую помощь вызвал сам обвиняемый Орест Ясайтис, объяснив, что, придя в гости, он обнаружил своего друга избитым.

Однако снятый им прямой эфир в TikTok показывает совсем другое - Орест Ясайтис жестоко избивает и пинает соседа. Около 140 человек наблюдали за избиением в прямом эфире. Некоторые зрители в комментариях просили мужчину успокоиться и вызвать скорую помощь.