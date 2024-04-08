В Казахстане судят бывшего министра экономики за убийство жены в кабинке ресторана. Главные детали дела

«Она стояла лицом к унитазу и спиной ко мне. Она, видимо, думала, что я буду держать, и резко дернула, а я отпустил её, и она потеряла равновесие и [...] лицом упала на унитаз. Очень сильно», — рассказал Бишимбаев, пытаясь объяснить происхождение ран на лице девушки.

По его словам, она «упала на кафельный пол туалета» при попытке подняться. Бывший министр признает, что он четыре-пять раз пнул супругу для того, чтобы привести ее в чувства. Однако он уверяет, что при ударах «никакой жизненно важный орган не пострадал».

В ходе допроса стало известно, что Бишимбаев позвонил гадалке после того, как супруга потеряла сознание и не приходила в себя.

«Я сильно заволновался и позвонил знакомой ясновидящей. Говорю: "Она не проснулась, у неё такой синяк [на лице]". Она сказала: "Она просто устала, придёт в себя, пойдете домой". У меня от сердца отлегло», — поделился бывший министр.

В итоге Бишимбаев не стал вызывать скорую помощь. Он позвонил двоюродному брату Бахытжану Байжанову и попросил его привезти аспирин с кетоналом.

На суде стало известно, что Бишимбаев также попросил родственника удалить записи с видеокамер, чтобы видео их конфликта не попало в телеграм-каналы. Экс-министр отдал брату телефон Нукеновой и велел отвезти его домой, чтобы скрыть ее геолокацию от родных.

"Контекст" Фото: BBC