РФ попросила Казахстан создать для нее резерв бензина

Россия попросила Казахстан создать резерв бензина объемом 100 тысяч тонн на случай его дефицита в России из-за атак украинских дронов и перебоев с поставками, со ссылкой на три источника в отрасли, сообщает агентство Reuters.
Один из источников сообщил, что уже достигнута договоренность об использовании запасов Казахстана для нужд России.
"Подписали соглашение о резерве в 100 тысяч тонн, все оформили в рамках индикативного баланса", - сказал один из источников.
Министерства энергетики России и Казахстана не ответили на запросы Reuters о комментариях.
Reuters также сообщило, что Беларусь уже согласилась помочь России поставками бензина.
Атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища в этом году усилились. Производство бензина в России сократилось, а цены начали расти.
Пока российские власти утверждают, что ситуация на внутреннем топливном рынке стабильная и запасы достаточно велики. Однако, чтобы предотвратить острую нехватку топлива, Москва с 1 марта ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина.
Запрет не распространяется на партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в том числе на Казахстан.
Торговцы полагают, что Россия может продлить запрет, если ситуация ухудшится.
Также участники рынка сомневаются в возможности Казахстана изыскать резервы бензина для России. Это связано с паводками, которые стали самым крупным стихийным бедствием за последние 80 лет в Казахстане.
Казахстан также ограничил экспорт топлива до конца года, за исключением гуманитарной помощи.
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