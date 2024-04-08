РФ попросила Казахстан создать для нее резерв бензина

Один из источников сообщил, что уже достигнута договоренность об использовании запасов Казахстана для нужд России.

"Подписали соглашение о резерве в 100 тысяч тонн, все оформили в рамках индикативного баланса", - сказал один из источников.

Министерства энергетики России и Казахстана не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Reuters также сообщило, что Беларусь уже согласилась помочь России поставками бензина.

Атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища в этом году усилились. Производство бензина в России сократилось, а цены начали расти.

Пока российские власти утверждают, что ситуация на внутреннем топливном рынке стабильная и запасы достаточно велики. Однако, чтобы предотвратить острую нехватку топлива, Москва с 1 марта ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина.

Запрет не распространяется на партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в том числе на Казахстан.

Торговцы полагают, что Россия может продлить запрет, если ситуация ухудшится.

Также участники рынка сомневаются в возможности Казахстана изыскать резервы бензина для России. Это связано с паводками, которые стали самым крупным стихийным бедствием за последние 80 лет в Казахстане.

Казахстан также ограничил экспорт топлива до конца года, за исключением гуманитарной помощи.

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