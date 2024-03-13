Беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Рязани

В ночь на среду, 13 марта, беспилотные летательные аппараты атаковали нефтяной завод в Рязани. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и СМИ.
По сообщениям очевидцев, над объектом поднимается столб черного дыма.
Представители экстренных служб РФ подтвердили, что на территории нефтяного завода начался пожар, который охватил территории около 200 квадратных метров.
Предварительно сообщается о том что пострадали два человека. Они доставлены в больницу.
По информации Tekegam-каналов нефтебазу атаковали три беспилотника и поразили две установки по переработке.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что нефтяной завод в Рязани подвергся удару беспилотных летательных аппаратов.
"В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие", - написал Малков.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также утверждает, что в ночь на среду, 13 марта, над регионом были сбиты восемь беспилотников. По его данным, "пострадавших и разрушений нет".
Ранее сообщалось, что 12 марта как минимум девять российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников, заявили власти и военные. В Нижегородской области в результате удара дронов начался пожар на НПЗ "Лукойла", в Орле после падения беспилотника начался пожар на нефтебазе. Это не первый налет на топливные объекты в России.
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