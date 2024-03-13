Беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Рязани

По сообщениям очевидцев, над объектом поднимается столб черного дыма.

Представители экстренных служб РФ подтвердили, что на территории нефтяного завода начался пожар, который охватил территории около 200 квадратных метров.

Предварительно сообщается о том что пострадали два человека. Они доставлены в больницу.

По информации Tekegam-каналов нефтебазу атаковали три беспилотника и поразили две установки по переработке.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что нефтяной завод в Рязани подвергся удару беспилотных летательных аппаратов.

"В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие", - написал Малков.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также утверждает, что в ночь на среду, 13 марта, над регионом были сбиты восемь беспилотников. По его данным, "пострадавших и разрушений нет".

Ранее сообщалось, что 12 марта как минимум девять российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников, заявили власти и военные. В Нижегородской области в результате удара дронов начался пожар на НПЗ "Лукойла", в Орле после падения беспилотника начался пожар на нефтебазе. Это не первый налет на топливные объекты в России.

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