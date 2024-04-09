Почему пыль из Сахары магнитится?

Песок состоит из множества мелких кусков породы, которые за тысячи и миллионы лет отделились от более крупных камней. Песок пустыни состоит в основном из крупиц кварца или оксида кремния, но имеет ряд примесей, в том числе магнитные оксиды железа. Кроме того, по пути в Латвию облако "прихватывает с собой" другие частицы пыли и выбросы, которые попали туда в результате загрязнения окружающей среды.

Как указывает Европейское агентство окружающей среды, в пыли Сахары есть и песчинки магнетита и гематита, которые обладают магнитными свойствами. В совокупности магнитные оксиды железа составляют около семи процентов от массы пыли Сахары. Поэтому неудивительно, что они магнитятся.

Пыль их Сахары или химтрейлы?

Так называемые химтрейлы - популярная, но необоснованная теория заговора - якобы самолеты в тайне и целенаправленно распыляют вредные вещества. На самом деле полосы на небе - это водяной пар от авиационных двигателей, который замерзает при низкой температуре тропопаузы. Эти реактивные следы называются инверсионными следами. Нет никаких доказательств того, что они содержат вредные вещества. Кроме того, нет и основания утверждать, что видимая в Латвии пыль из Сахары связана с самолетами. Подробнее о теории заговоров о химтрейлах Re:Check писал, например, здесь.

В последний раз значительное загрязнение пылевым облаком из пустыни Сахара достигло Латвии три года назад. И тогда LVĢMC предупреждал жителей о загрязнении воздуха. В тот момент теория заговора о химтрейлах в Латвии еще не была распространена и попадание песка Сахары в Латвию в соцсетях под сомнение не ставили.

Вывод: пыль пустыни Сахара - не целенаправленно рассеянный яд. Он попадает в Латвию под влиянием сильного южного ветра. Пыль магнитится, так как в ее составе есть магнитные соединения железа. Так называемые химтрейлы - необоснованная теория заговора.

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