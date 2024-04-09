Пыль пустыни Сахара - не целенаправленно рассеянный яд

В начале апреля Латвию достигло облако пыли из пустыни Сахара. В Facebook стали популярными видео, на которых принесенная ветром пыль липнет к магниту. Это якобы является доказательством того, что в воздухе распыляют ядовитые вещества. Однако облака пыли из Сахары достигали Латвии и раньше, и в ее магнетических свойствах нет ничего необычного, так как в составе песка из пустыни есть соединения железа. Видео в Facebook поделились почти три тысячи пользователей.
На одном из видео человек собирает скопившуюся на машине пыль и показывает, что она магнитится. Он говорит:
"Пыль пришла из Сахары, конечно (...) нам уже давно надо понятно, что это все от химтрейлов".
У этого утверждения нет никакого обоснования.
Почему в Латвию попадает пыль из Сахары?
Пустыня Сахара - крупнейшая жаркая пустыня в мире. Пустыня размером в 142 территории Латвии ежегодно подвергается нескольким штормам, которые поднимают тучи пыли в верхние слои атмосферы. Например, этой зимой облака пыли по меньшей мере трижды направлялись в Европу и Южную Америку. Латвию такое облако в прошлый раз достигало в феврале 2021 года.
Глава отдела мониторинга Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Ивета Индриксоне пояснила Re:Check, что пыль, выброшенная в результате бури в атмосферу, со временем оседает. "Первыми страдают страны Средиземноморья, но бывает, что облака становятся еще больше, поднимаются еще выше и переносятся на тысячи километров", - рассказала Индриксоне. В верхних слоях атмосферы дуют сильные южные ветра, которые доносят облака пыли до Латвии, а затем - до стран Скандинавии.
Почему пыль из Сахары магнитится?
Песок состоит из множества мелких кусков породы, которые за тысячи и миллионы лет отделились от более крупных камней. Песок пустыни состоит в основном из крупиц кварца или оксида кремния, но имеет ряд примесей, в том числе магнитные оксиды железа. Кроме того, по пути в Латвию облако "прихватывает с собой" другие частицы пыли и выбросы, которые попали туда в результате загрязнения окружающей среды.
Как указывает Европейское агентство окружающей среды, в пыли Сахары есть и песчинки магнетита и гематита, которые обладают магнитными свойствами. В совокупности магнитные оксиды железа составляют около семи процентов от массы пыли Сахары. Поэтому неудивительно, что они магнитятся.
Пыль их Сахары или химтрейлы?
Так называемые химтрейлы - популярная, но необоснованная теория заговора - якобы самолеты в тайне и целенаправленно распыляют вредные вещества. На самом деле полосы на небе - это водяной пар от авиационных двигателей, который замерзает при низкой температуре тропопаузы. Эти реактивные следы называются инверсионными следами. Нет никаких доказательств того, что они содержат вредные вещества. Кроме того, нет и основания утверждать, что видимая в Латвии пыль из Сахары связана с самолетами. Подробнее о теории заговоров о химтрейлах Re:Check писал, например, здесь.
В последний раз значительное загрязнение пылевым облаком из пустыни Сахара достигло Латвии три года назад. И тогда LVĢMC предупреждал жителей о загрязнении воздуха. В тот момент теория заговора о химтрейлах в Латвии еще не была распространена и попадание песка Сахары в Латвию в соцсетях под сомнение не ставили.
Вывод: пыль пустыни Сахара - не целенаправленно рассеянный яд. Он попадает в Латвию под влиянием сильного южного ветра. Пыль магнитится, так как в ее составе есть магнитные соединения железа. Так называемые химтрейлы - необоснованная теория заговора.
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