Re:Check: Самолеты не распыляют яды и коронавирус
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
И в латвийской среде Facebook распространяется популярная в мире теория заговора о том, что с самолетов и других летающих объектов распыляются ядовитые химические вещества или вирусы. Их называют "химтрейлами" и "химиотрассами" (англ. chemtrails).
О "химтрейлах" рассказывает пользователь Facebook Марина Корнатовская (Marina Kornatovska), ранее известная как "фельдшер Марина". Она опубликовала видео, которым за два дня поделились уже более чем 700 человек. В видео она указывает на следы от самолета в небе над торговым центром Mols. Корнатовская утверждает, что таким образом нас пытаются отравить. Это неправда.
Корнатовская в видео говорит:
"Ну, что, через пару дней у нас холодно, ветрено, опять [будут] эту статистику нам писать. Посмотрите, каким наглым образом, просто над Ригой рисуются вот такие вещи. (..) Я не буду даже называть, все понимают, о чем я говорю, кто там управляет ими, этими самолетами, и что в них находится, и каким образом это сбрасывается. Вот, еще раз показываю – посмотрите, каким наглым образом нас травят!"
Конспирологическая теория о так называемых "химтрейлах" или о том, что самолеты и вертолеты распыляют вирусы, уже давно обрела популярность среди людей, верящих в теории заговора. Следует отметить, что нет научных доказательств, подтверждающих эту теорию. Об этом ранее писали и другие специалисты по проверке фактов из разных стран.
В 2016 году было опубликовано исследование, во время которого 76 из 77 специалистов в области атмосферных наук опровергли существование секретной программы атмосферного распыления. Эти ученые обнаружили, что "данные, приведенные в качестве доказательства [для такой программы], можно объяснить другими факторами, включая хорошо изученные физику и химию, связанные с самолетами". Другими словами, свидетельства указывают на то, что следы являются просто результатом полета самолетов.
Существенно, что конспирологи нередко связывают теорию о распылении самолетами вирусов или ядов с траекторией движения самолетов, утверждая, что те не просто летят, а "рисуют" в небе различные геометрические фигуры, оставляя за собой белые следы. Также они утверждают, что следы якобы выглядят "по-другому". Исследователи из Гарвардского Университета об этом пишут следующее: "Это так же убедительно, как сказать, что инопланетные существа находятся среди нас, переодетые людьми, так как некоторые люди ведут себя очень странно". Они также утверждают, что нет никаких доказательств существования "химтрейлов". Исследователи поясняют, что, если бы действительно существовала такая секретная программа распыления веществ с самолетов в описанном масштабе, то потребовалось бы огромное количество (тысячи, а возможно и десятки тысяч) людей, и было бы практически невозможно сохранить эту программу в секрете.
Несколькими часами позже Марина Корнатовская также опубликовала запись, в которой говорится:
В записи опубликован скриншот новости портала TVNET о том, что в Латвии выявлены случаи мутации южноафриканского штамма коронавируса, и еще одно видео, в котором Корнатовская сначала указывает на самолет в небе, от которого след не остается, а затем на следы, которые не исчезают сразу.
Re:Check обратился в Агентство гражданской авиации Латвии, чтобы узнать, что это за следы, из чего они состоят и почему не сразу исчезают.
Представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцевс письменно ответил Re:Check, что это явление также известно как путь конденсации, оставляемый авиационными двигателями, что является нормальным и обычным явлением в авиации.
"После ознакомления с информацией, доступной в публичной среде, Агентство гражданской авиации установило, что видимые белые следы - это инверсионные газовые следы, оставленные авиационными двигателями в пути в Рижском районе полетной информации," пишет Винцевс. Он также поясняет:
"Инверсионные газовые следы белого цвета образуются, когда самолет летит на высоте десять и более километров (близко или выше тропопаузы), где температура наружного воздуха стала постоянной и составляет минус 57°C. Когда водяной пар замерзает, образуется перевернутая газовая дорожка, которая обычно исчезает через короткое время и не достигает поверхности земли. Размер и форма инверсионных газовых дорожек зависят от влажности и направления ветра на этой крейсерской высоте, поэтому каждая дорожка выглядит по-разному (шире, уже, остается дольше и т. д.)."
Винцевс обращает особое внимание на то, что воздушным судам на территории Латвии строго запрещено распылять любые жидкости или выбрасывать какие-либо предметы, если не было получено специального разрешения от Агентства гражданской авиации Латвии на выполнение таких действий.
Он отметил, что 20 апреля 2021 года Агентство гражданской авиации не выдавало разрешений на выполнение специальных авиационных работ, и угроз для окружающей среды или людей не создавалось.
След, на который указывает Корнатовская - это обычный инверсионный след, также называемый конденсационным.
Следует отметить, что об этой теории заговора писала также доктор химических наук Яна Симановская в журнале Vides vēstis в 2017 году. Она тоже пришла к выводу, что "химтрейлов" не существует, а сама теория заговора безобидна, но как образ мышления может оставить след и нанести вред как отдельным людям, так и обществу в целом.
Re:Check связался с Мариной Корнатовской, но она отказалась давать комментарии.