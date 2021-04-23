Re:Check: Самолеты не распыляют яды и коронавирус

И в латвийской среде Facebook распространяется популярная в мире теория заговора о том, что с самолетов и других летающих объектов распыляются ядовитые химические вещества или вирусы. Их называют "химтрейлами" и "химиотрассами" (англ. chemtrails).

О "химтрейлах" рассказывает пользователь Facebook Марина Корнатовская (Marina Kornatovska), ранее известная как "фельдшер Марина". Она опубликовала видео, которым за два дня поделились уже более чем 700 человек. В видео она указывает на следы от самолета в небе над торговым центром Mols. Корнатовская утверждает, что таким образом нас пытаются отравить. Это неправда.

Корнатовская в видео говорит:

"Ну, что, через пару дней у нас холодно, ветрено, опять [будут] эту статистику нам писать. Посмотрите, каким наглым образом, просто над Ригой рисуются вот такие вещи. (..) Я не буду даже называть, все понимают, о чем я говорю, кто там управляет ими, этими самолетами, и что в них находится, и каким образом это сбрасывается. Вот, еще раз показываю – посмотрите, каким наглым образом нас травят!" 1

Конспирологическая теория о так называемых "химтрейлах" или о том, что самолеты и вертолеты распыляют вирусы, уже давно обрела популярность среди людей, верящих в теории заговора. Следует отметить, что нет научных доказательств, подтверждающих эту теорию. Об этом ранее писали и другие специалисты по проверке фактов из разных стран.

В 2016 году было опубликовано исследование, во время которого 76 из 77 специалистов в области атмосферных наук опровергли существование секретной программы атмосферного распыления. Эти ученые обнаружили, что "данные, приведенные в качестве доказательства [для такой программы], можно объяснить другими факторами, включая хорошо изученные физику и химию, связанные с самолетами". Другими словами, свидетельства указывают на то, что следы являются просто результатом полета самолетов.

Существенно, что конспирологи нередко связывают теорию о распылении самолетами вирусов или ядов с траекторией движения самолетов, утверждая, что те не просто летят, а "рисуют" в небе различные геометрические фигуры, оставляя за собой белые следы. Также они утверждают, что следы якобы выглядят "по-другому". Исследователи из Гарвардского Университета об этом пишут следующее: "Это так же убедительно, как сказать, что инопланетные существа находятся среди нас, переодетые людьми, так как некоторые люди ведут себя очень странно". Они также утверждают, что нет никаких доказательств существования "химтрейлов". Исследователи поясняют, что, если бы действительно существовала такая секретная программа распыления веществ с самолетов в описанном масштабе, то потребовалось бы огромное количество (тысячи, а возможно и десятки тысяч) людей, и было бы практически невозможно сохранить эту программу в секрете.

ФОТО: Скриншот соцсети

Несколькими часами позже Марина Корнатовская также опубликовала запись, в которой говорится: