Стартовала 38-я Рижская неделя моды: KRAŸ и "Ответственная мода сегодня"

С 8 по 11 апреля весенняя сессия Недели моды пройдет под лозунгом "Мода - это искусство", продолжая тему этики и устойчивого развития. В программе показы более 17 брендов, среди которых дебютанты, узнаваемые латвийские и зарубежные марки. Также в этом сезоне особое внимание будет уделено выставкам, объединяющим границы модной индустрии и визуального искусства.



Во второй день RFW, 9 апреля, показы мод пройдут в новом и необычном месте - офисном комплексе Verde. Коллекцию свадебных платьев в новой интерпретации в городском пространстве представит дизайнер бренда Katya Katya Екатерина Шехурина. Латвийский бренд Varens продемонстрирует бесшовные изделия, основанные на современной технологии шитья. В свою очередь, модельер Анна Крузе (бренд Anna Kruz), стремясь выразить изменчивость и элегантность женщины, покажет коллекцию классических силуэтов, дополненных провокационными деталями и металлизированными материалами. В этот же день гости мероприятия получат возможность ознакомиться с коллекциями-дебютантами всех трех стран Балтии - Rimgailaite Costum (Литва), Henna (Латвия), ABFD Swimwear (Эстония).

На главном подиуме Риги актуальные тенденции продемонстрируют бренды латвийских мастеров моды - Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Una Bērziņa, BAE by Katya Shehurina, Dobrzanska, а также Ivo Nikkolo из Эстонии. Stockmann, в свою очередь, продемонстрирует результат своего сотрудничества с финским дизайнером Мией Халмесмаа.

Программа Рижской недели моды в этом сезоне включает богатый выбор выставок - представлено как изобразительное искусство, так и текстильное и декоративно-прикладное искусство. В этом году организаторы стремятся познакомить гостей мероприятия не только с модными тенденциями, но и с творчеством талантов смежной арт-индустрии. В честь этой инициативы в программу RFW включен показ фильма о дизайнере Александре МакКуине. Фильм создан в честь 55-летия дизайнера. Главный имидж RFW этого сезона также вдохновлен театрально-драматической эстетикой коллекций знаменитого дизайнера и создан с помощью искусственного интеллекта.



Неделю моды невозможно представить без вечеринок. Напоминаем, что в этом сезоне RIGA FASHION WEEK пройдет с 8 по 11 апреля.

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