Фото и видео ⟩ Эстонская православная церковь: мы не отвечаем за слова патриарха

На состоявшейся сегодня утром пресс-конференции Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) в очередной раз высказалась по поводу войны России в Украине и недавних слов патриарха Кирилла о ее "священности". Rus.Postimees вел прямую трансляцию.
На пресс-конференции, состоявшейся в Казанской церкви в Таллинне, слово взял викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил. Он отметил, что ЭПЦМП не видит причин для самооправдания, но считает необходимым дать разъяснения по некоторым вопросам.
"Поскольку в нашем случае речь идет о православной церкви и в названии есть дополнение "Московского патриархата", мы сталкиваемся со множеством недоразумений. Очень часто происходящее в Москве автоматически переносится на наши реалии, говорится, что мы находимся в прямом подчинении патриарха и Русской православной церкви. Сейчас, как и раньше, нас пытаются сделать ответственным за слова патриарха. Но мы не можем за них отвечать", - заявил он.
Владыка Даниил отметил, что в подчинении патриарха находится город Москва и его приходы. "Если проводить аналогию, то самым разумным будет такой: Эстония является частью Европейского союза, имеет определенные связи со структурами Евросоюза, но никто из членов правительства и руководства государства не ответственен за слова, например, председателя Еврокомиссии, - объяснил он. - Также и в нашем случае: наша церковь не отвечает за слова патриарха".
"Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то это неправильно", - заверил владыка Даниил, добавив позже, что ЭПЦ МП также экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.
Кроме того, ЭПЦ МП предоставлена самостоятельность в церковных, административных, экономических, образовательных и прочих вопросах: "Это означает, что наша церковь работает здесь в соответствии с местными условиями".
"Патриархи сменяют друг друга, а канонические связи остаются. Люди в церкви могут ошибаться, но из-за каждой человеческой ошибки невозможно и неразумно менять церковь. Почему мы не можем разорвать канонические связи? Мы не можем в одностороннем порядке разорвать эти связи, так как находимся в автономном статусе, это не в нашей власти, а также это было бы в противоречии с нашей совестью. Во-вторых, Русская православная церковь на церковном уровне не приняла ничего такого, что вынудило бы нас покинуть ее", - заявил владыка Даниил.
В то же время он признал, что документ, принятый на заседании Всемирного русского народного собора, во многом противоречит с официальным церковным документам, в котором - в числе прочего - поднимаются вопросы о войне.
На прошлой неделе вице-канцлер МВД Райво Кюйт встретился с архиереями Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), чтобы обсудить последние высказывания главы РПЦ патриарха Кирилла относительно войны. Владыка Даниил отметил, что эта встреча была разумной и продуктивной. После этого Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата выработал официальную позицию по поводу документа Всемирного русского народного собора и осудил идею "священной войны".
Напомним, что в то время как участники заседания Всемирного русского народного собора и присутствовавшие на нем представители Русской православной церкви одобрили агрессивную войну в Украине, на прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата дистанцировалась от этой позиции, заявив, что она не сочетается с духом евангелического учения.
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