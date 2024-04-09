Фото и видео ⟩ Эстонская православная церковь: мы не отвечаем за слова патриарха

"Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то это неправильно", - заверил владыка Даниил, добавив позже, что ЭПЦ МП также экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.

Кроме того, ЭПЦ МП предоставлена самостоятельность в церковных, административных, экономических, образовательных и прочих вопросах: "Это означает, что наша церковь работает здесь в соответствии с местными условиями".

"Патриархи сменяют друг друга, а канонические связи остаются. Люди в церкви могут ошибаться, но из-за каждой человеческой ошибки невозможно и неразумно менять церковь. Почему мы не можем разорвать канонические связи? Мы не можем в одностороннем порядке разорвать эти связи, так как находимся в автономном статусе, это не в нашей власти, а также это было бы в противоречии с нашей совестью. Во-вторых, Русская православная церковь на церковном уровне не приняла ничего такого, что вынудило бы нас покинуть ее", - заявил владыка Даниил.

В то же время он признал, что документ, принятый на заседании Всемирного русского народного собора, во многом противоречит с официальным церковным документам, в котором - в числе прочего - поднимаются вопросы о войне.

На прошлой неделе вице-канцлер МВД Райво Кюйт встретился с архиереями Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), чтобы обсудить последние высказывания главы РПЦ патриарха Кирилла относительно войны. Владыка Даниил отметил, что эта встреча была разумной и продуктивной. После этого Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата выработал официальную позицию по поводу документа Всемирного русского народного собора и осудил идею "священной войны".

Напомним, что в то время как участники заседания Всемирного русского народного собора и присутствовавшие на нем представители Русской православной церкви одобрили агрессивную войну в Украине, на прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата дистанцировалась от этой позиции, заявив, что она не сочетается с духом евангелического учения.

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