Поправки затронут тех граждан России, от которых ранее не требовалось знание госязыка. В эту группу входят более 3100 человек в возрасте до 75 лет, в основном отставные российские военнослужащие и члены их семей.

Как сообщалось, прежние поправки к закону об иммиграции о подтверждении владения госязыком касаются примерно 20 000 проживающих в Латвии граждан России.

В целом эта группа составила почти 25 000 человек, но около 5000 из них - старше 75 лет, поэтому требование на них не распространяется.

В предложенных коалицией поправках речь идет о тех гражданах России, которым постоянный вид на жительство был выдан на основании ныне уже утратившего силу закона об иностранных гражданах.

Планируется, что требование о знании латышского языка в этой группе также не будет распространяться на лиц старше 75 лет.

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