Вместо русского языка школы планируют преподавать немецкий, французский и испанский

В начале марта МОН опросило 450 учебных заведений о возможностях преподавания другого иностранного языка вместо русского с 1 сентября 2026 года.

Большинство школ планируют заменить русский язык немецким - 401, 91 школа планирует предложить французский, а 79 - испанский.

Как отмечает МОН, готовность школ к преподаванию второго иностранного языка вместо русского различается. Некоторые школы уже начали постепенно заменять русский язык на французский или немецкий с этого учебного года, другие сомневаются, смогут ли осуществить переход на другой иностранный язык из-за нехватки учителей. Также школы указывают на то, что в настоящее время русский язык изучает большое количество школьников.

Согласно планам МОН, с 2026/2027 учебного года школы постепенно должны предлагать в качестве второго иностранного языка один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или государств-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, изучение которого предусмотрено межправительственными соглашениями в области образования. Русский не входит в число этих языков.

Тем учащимся, которые до 1 сентября 2025 года начнут изучать второй иностранный язык, не являющийся одним из официальных языков ЕС или ЕЭЗ, или иностранным языком, преподавание которого предусмотрено межправительственными соглашениями, школы должны будут обеспечить его изучение до конца основной школы. Это будет касаться и преподавания русского языка как второго иностранного.

В то же время, как отмечает МОН, в ходе публичного обсуждения было получено много возражений от частных лиц против отказа от русского языка как второго иностранного. В течение двух недель от частных лиц и представителей различных обществ поступило более 300 мнений. В основном возражения заключатся в том, что нельзя ограничивать детям возможности изучения родного языка, а также подчеркивается, что отказ от русского языка обусловлен политическими причинами. Некоторые противники планов МОН называют отказ от русского языка как второго иностранного в школах "геноцидом русскоязычных в Латвии".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!