Учащиеся основной школы смогут отказаться от изучения русского языка уже этим летом

Если учащийся откажется от изучения русского языка до 21 июня этого года, то с нового учебного года он сможет изучать другой иностранный язык. Письменное заявление об отказе от изучения русского языка должны подать родители школьника.

Об отказе учащегося от изучения русского языка как второго иностранного руководитель учебного заведения должен будет сообщить учредителю, который обязан обеспечить с начала следующего учебного года преподавание другого иностранного языка.

Учащиеся 4-8-х классов, отказавшиеся от изучения русского языка еще в этом учебном году, будут переведены в следующий класс без оценки по этому предмету. В свою очередь у отказавшихся от изучения русского языка девятиклассников в аттестате об окончании основной школы будет указана средняя оценка за предыдущие годы.

Учащиеся, начавшие изучать русский язык как второй иностранный до 2025/2026 учебного года, смогут продолжить его изучение до конца 9-го класса, но не позднее 2029/2030 учебного года.

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