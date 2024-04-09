Россия заняла село Первомайское под Донецком. От него остались одни руины

"Противник сумел проломить оборону стрелкового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады и полностью оккупировал Первомайское, бои за которое начались фактически еще в августе 2022 года", - сообщает украинский Telegram-канал DeepState, следящий за развитием событий на фронте.

До войны Первомайское было большим селом. Здесь проживало около 2000 человек. От западной части села до окраины Донецка около 12 километров. Деревня была полностью превращена в руины.

"Деревня стала одной из горячих точек в этой войне, и враг заплатил за это высокую цену", - говорят авторы DeepState.

"Село стало одной из самых горячих точек в этой войне и обошлось врагу большой ценой. К сожалению, немалую цену заплатили и наши оборонцы из славной 59-й ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в окружении", - говорится в сообщении в Telegram.

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