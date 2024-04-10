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2-й день RFW: Революция в мире свадебных платьев от Katya Katya

rus.tvnet.lv
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Рижская неделя моды
Рижская неделя моды Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Во второй день RFW, 9 апреля, модный показ прошел в новом и необычном месте - в офисном комплексе Verde. Коллекцию свадебных платьев в новой интерпретации в городском пространстве представила дизайнер бренда Katya Katya Екатерина Шехурина.

@katyakatyalondon официально представила долгожданную коллекцию Garden Whispers - изысканную линию свадебной одежды, которая переосмысливает элегантность с помощью инновационных дизайнерских подходов.

Эта коллекция, созданная дизайнером Катей Шехуриной, вводит революционную функцию, определяющую новый стандарт свадебной моды: съемные детали платья!

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