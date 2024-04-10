Паводок дошел до Оренбурга. Уровень воды в Урале превысил критическую отметку и продолжает расти

Всего эвакуировано 865 человек, в пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка.

Как сообщает телеграм-канал «Оренбург Медиа», утром 10 апреля за час из подтопленного дачного поселка Дубки были эвакуированы 30 человек. Еще 13 спасатели вывезли из коттеджного поселка Дубовый плес, где жители ранее отказывались эвакуироваться.

Мужчина с собакой на подтопленной улице Красная. Фото: Aleev Egor/TASS

Мэрия Оренбурга рассказала о спасении двух человек в садовом товариществе за микрорайоном Заречный в Оренбурге. Спасатели, приехавшие в ушедший под воду СНТ, заметили двух человек, которые едва держались на воде и звали на помощь.

Как говорится в сообщении мэрии, мужчина и женщина приехали на надувной лодке в СНТ покормить коз, но их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть.

Фото: Aleev Egor/TASS

В Орске вода начала уходить

Тем временем уровень реки Урал в Орске снижается — на утро 10 апреля уровень воды опустился до 899 см. Вода начала уходить с затопленных ранее территорий в Орске и соседних с ним населенных пунктов.

Приток воды в Ириклинское водохранилище за сутки сократился на 259 кубов. Утром 10 апреля он составлял 1226 кубометров в секунду, сброс воды — 1342 кубометра в секунду.

По словам мэра Орска Виталия Козупицы, 136 жилых домов в Орске освободились от воды. 6 793 дома остаются подтопленными.

Фото: BBC

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Фото: BBC