Паводок дошел до Оренбурга. Уровень воды в Урале превысил критическую отметку и продолжает расти

Паводок, из-за которого ранее был затоплен Орск, дошел до Оренбурга. За минувшую ночь в городе были подтоплены более 300 домов, сообщают власти города. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку более чем на 60 см. Гидрологи предупреждают о дальнейшем повышении воды в Урале в ближайшие сутки.
По данным властей города, в 14 часов по местному времени уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил тысячу сантиметров. За минувшие сутки уровень воды в Урале у Оренбурга вырос почти на метр.
Гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня Урала в Оренбурге на 30-70 см в ближайшие сутки.
Уровень воды в притоке Урала — реке Сакмара — в Оренбурге достиг отметки в 813 сантиметров, опасным считается уровень в 870 см.
Более 300 домов подтоплено в Оренбурге за минувшую ночь, еще около 200 может быть подтоплено в ближайшее время, об этом сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов. Всего в Оренбурге и пригороде на данный момент подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений, сообщают власти города.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей Оренбурга, чьи дома под угрозой подтопления, эвакуироваться. При этом он уточнил, что потенциально в зону подтопления попадает вся застройка города вдоль Урала и Сакмары.
В городе и Оренбургском районе области идет эвакуация населения из уже подтопленных территорий. В основном это дачные и коттеджные поселки.
Всего эвакуировано 865 человек, в пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка.
Как сообщает телеграм-канал «Оренбург Медиа», утром 10 апреля за час из подтопленного дачного поселка Дубки были эвакуированы 30 человек. Еще 13 спасатели вывезли из коттеджного поселка Дубовый плес, где жители ранее отказывались эвакуироваться.
Мэрия Оренбурга рассказала о спасении двух человек в садовом товариществе за микрорайоном Заречный в Оренбурге. Спасатели, приехавшие в ушедший под воду СНТ, заметили двух человек, которые едва держались на воде и звали на помощь.
Как говорится в сообщении мэрии, мужчина и женщина приехали на надувной лодке в СНТ покормить коз, но их лодка наткнулась на забор с колючей проволокой, порвалась и начала тонуть.
В Орске вода начала уходить
Тем временем уровень реки Урал в Орске снижается — на утро 10 апреля уровень воды опустился до 899 см. Вода начала уходить с затопленных ранее территорий в Орске и соседних с ним населенных пунктов.
Приток воды в Ириклинское водохранилище за сутки сократился на 259 кубов. Утром 10 апреля он составлял 1226 кубометров в секунду, сброс воды — 1342 кубометра в секунду.
По словам мэра Орска Виталия Козупицы, 136 жилых домов в Орске освободились от воды. 6 793 дома остаются подтопленными.
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