Минздрав: в Латвии растет число случаев передозировки наркотиков

В последние годы значительно увеличилось количество смертей, связанных с употреблением и передозировкой новых синтетических наркотиков.

Часто такие случаи происходят из-за того, что люди боятся обращаться за помощью, опасаясь уголовного преследования.

В связи с этим готовятся поправки к Уголовному закону, которые освободят от уголовной ответственности лиц, оказывающих или организующих помощь наркопотребителям в случае передозировки.

В среду координационный совет по контролю за оборотом наркотиков и борьбе с наркоманией обсудил решения по облегчению оказания помощи в случаях передозировки наркотиков.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери и члены совета согласились с важностью оказания помощи детям и молодым людям, попавшимся на употреблении наркотиков. Основное внимание следует уделять профилактике и предотвращению, рассматривая употребление наркотиков как болезнь, которую необходимо лечить.

Совет поддержал в концептуальном плане предложение об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ при сохранении административной ответственности.

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