Сотруднику эстонской компании предъявлен иск о возмещении ущерба в размере 100 000 евро

Инспекция труда подтвердила, что сложная экономическая ситуация прошлого года привела к увеличению количества трудовых споров на 23 процента.

Всего в комиссию по трудовым спорам было подано 2297 заявлений, из которых 2046 поступило от работников, а 251 - от работодателей. В 2023 году общая сумма предъявленных требований составила 11,4 миллиона евро, в 2022 году - девять миллионов евро. Требования были удовлетворены на сумму 1,8 миллиона евро, а компромиссы были заключены на 2,3 миллиона евро. ​​Работники в основном требовали невыплаченные заработную и отпускную плату.

Самая сложная ситуация, по данным Инспекции труда, сложилась в транспортном секторе, где риск попасть в аварию и убытки велики.

"Работодатели стали предъявлять требования о возмещении ущерба работникам, не минимизируя при этом риски компании. Почти во всех случаях исков, предъявленных компанией водителям автобусов, у работодателя не было страховки каско, поскольку это дополнительные расходы для компании.

Отсутствие страховки каско ставит водителей автобусов в трудное положение, так как они вынуждены защищать себя в комиссии по трудовым спорам и позже в суде. Один из самых крупных исков в транспортном секторе составил более 100 000 евро, что могло бы обременить обычного работника долгом на всю жизнь.

Это может быть одной из причин большого дефицита рабочей силы в транспортном секторе", - прокомментировал ситуацию председатель профсоюза транспортных и дорожных работников Эстонии Юллар Каллас.

Каллас подчеркнул, что компании должны взять на себя большую ответственность, застраховав свое имущество, а не перекладывая бизнес-риски на работников.

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